¡Está de vuelta! Dantes Cardoso ha pasado unas semanas no tan agradables al quedar hospitalizado y preocupar a sus fanáticos por su incierto futuro; sin embargo, todo quedó atrás, luego de que sus familiares salieran a explicar qué había pasado con el artista.

El salsero había sufrido una descompensación que le ocasionó una hemorragia cerebral y, por ello, tuvo que estar un tiempo en recuperación para que le hicieran todos los exámenes pertinentes. Hace unos días, el cubano se presentó en el programa del doctor Olaya para detallar su situación.

Dantes Cardosa regresa a los escenarios

Tras ausentarse varias semanas de lo que mejor sabe hacer, el cantante cubano Dantes Cardosa volverá a cantar, ya que su médico le dio de alta y le autorizó su retorno a los shows. Así compartió la buena nueva en sus redes sociales.

En la leyenda de la publicación dice: “Una buena noticia que quería compartirles. Este 3 de octubre el neurólogo doctor Abanto ya me dio luz verde. Mi hemorragia del cerebro desapareció gracias a Dios, a mis santos, a mi familia y a todas sus oraciones. Ya podré regresar a los escenarios. ¡Qué bendición! Estoy demasiado feliz. De vuelta pa’ la vuelta”.

Dante Cardosa cuenta qué enfermedad lo hospitalizó

Mucho se especuló sobre la salud del cantante Dantes Cardosa, luego de que se difundieran imágenes de él en la camilla de un hospital. Inclusive, su esposa y hermano tuvieron que salir a desmentir porque lo habían dado por muerto, pero ¿qué fue lo que tuvo exactamente el salsero?

Dantes Cardosa contrajo el dengue. Foto: Instagram / Dantes Cardosa