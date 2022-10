Carolain Cawen revela que no es 100% peruana: ¿cuál es la ascendencia de la actriz cómica?

Carolain Cawen conversó con Hugo Lezama y Carlos Orozco del canal Moloko Podcast sobre sus inicios en la televisión con el extinto reality “Bienvenida la tarde” y con el programa “JB en ATV”, en el que actualmente trabaja. También recordó los apodos con los que logró reconocimiento en la farándula, como ‘Churro crudo’.

La administradora comentó que ese apelativo nació por su tez de piel, tras esto los conductores le preguntaron si “su blancura viene de una ascendencia ‘cajacha’ o extranjera”. Cawen respondió que sí tiene ascendencia extranjera y explicó el porqué prefiere evitar comentar sobre este aspecto de su vida.

¿Qué ascendencia tiene Carolain Cawen?

“Nunca lo digo porque suelen molestar y suelen decir ‘qué te crees’, entonces, cuando me ven, siempre tienen el complejo de que soy creída, sobrada, me creo pituca; eso es lo que piensan primero cuando me conocen, pero yo soy bien buena, solo que no aparento”, comentó en un inicio Carolain Cawen.

Luego, señaló las nacionalidades de su familia. “Doy la impresión de que soy creída, por eso no me gusta decir mis raíces, pero realmente mi papá es uruguayo y mi abuelo es inglés, la familia de mi papá son pelirrojos de ojos verdes y azules” .

Sin embargo, Carolain Cawen es chiclayana de nacimiento, puesto que su madre es de la ciudad de Chepén.

¿Quién le puso el apodo de ‘Churro crudo’?

Otra de las curiosidades de los conductores era sobre el origen del su apodo ‘Churro crudo’, la modelo y actriz Carolain Cawen comentó que el gracioso apelativo nació en el 2015 cuando trabajaba en “Bienvenida la tarde”.