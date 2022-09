‘Robotina’ echó de su casa a ‘Robotín’ y le aventó sus cosas por la ventana

¡De lejitos, no más! ‘Robotín’ fue captado por las cámaras de “Magaly TV, la firme” saliendo de la casa que compartía con Karelys Molina, más conocida como la ‘Robotina’. La mudanza pudo pasar desapercibida, pero nadie contó con que la venezolana lo desalojaría tirándole sus cosas por la ventana sin importarle nada. En el video que presenta Magaly Medina se puede ver cómo le tiran su uniforme de trabajo y se va en un auto. Esto debido a la supuesta infidelidad del comediante. De acuerdo a las declaraciones de la periodista, esto sería temporal: “ Yo creo que ‘Robotín’ se va por unos días porque no quiere dar la cara. Él tiene la esperanza que a la ‘Robotina’ se le pase la cólera y, al final, él logre convencerla a ella de que ahí no pasó nada ”. VIDEO: “Magaly TV, la firme”