Los nombres de Cachaza y Rafael Cardozo vienen acaparando titulares tras conocerse que la dupla, que hasta poco gritaba su amor a los cuatro vientos y hasta tenían planes de contraer matrimonio, puso fin a su relación de 12 años. No obstante, no se conocen los detalles que habrían propiciado su separación, ya que, pese a que Carol Reali es una figura pública, se ha mantenido alejada de la televisión en los últimos años.

Como se conoce, la modelo formó parte de los realities de competencia “Esto es guerra” y “Combate” tras su arribo al Perú, acompañada por Rafael Cardozo, pero ahora se gana la vida de otra manera. Aquí te contamos a qué se dedica la ex chica reality y por qué se luce posando junto a reconocidas marcas mundiales de moda en sus redes sociales.

¿Por qué Cachaza no retornó a “Esto es guerra”?

Tras su salida definitiva de “Esto es guerra” en el 2018, Cachaza optó por ingresar a un nuevo programa de telerrealidad, pero en otra casa televisora.

Fue así como se sumó a las filas de “Combate” ese mismo año, aunque su período en el espacio fue corto porque, no mucho después, lo sacaron del aire. Desde entonces, la modelo brasileña no volvió a trabajar en una producción televisiva.

Cachaza aseguró que es mentira que tenga intenciones de volver a "EEG". Foto: composición LR/Carol Reali fans/Instagram

En una entrevista que brindó meses después de su eliminación en “EEG”, Cachaza contó el motivo por el cual ya no quería regresar al reality. “La verdad es que he estado durante siete años en el reality de competencia y, de hecho, sufres varias lesiones, pero sufrí una en el tabique y la verdad es que me quedé muy miedosa después y empecé a bajar mi rendimiento en la competencia ”, sintetizó la expareja de Rafael Cardozo.

Cachaza incursiona como fashion blogger

Tras su distanciamiento de la pantalla chica, Cachaza vio su oportunidad en las redes sociales y se inició como influencer.

Fruto de su incursión como creadora de contenido, logró ganar otro nicho de seguidores de diferentes países que se interesaban en temas de moda, belleza y estilo de vida.

Cachaza es una creadora de contenido de vida saludable. Foto: captura de Instagram/Cachaza

Cachaza trabaja con marcas mundialmente reconocidas

Asimismo, eso le valió a la exintegrante de “Esto es guerra” para hacerse un nombre en el rubro de la moda y conseguir laborar con marcas mundialmente reconocidas como Dior, Nike, Breitling, Lancome, entre tantas otras.

El trabajo de la joven de 31 años consiste en promocionar algunos de los productos de estas marcas, por medio de sus redes sociales, para que puedan llegar a otras personas y, a su vez, estas se interesen en adquirirlos.

Cachaza es imagen de la marca de relojes Breitling. Foto: captura de Instagram/Cachaza

Cachaza publicitando un productor de Dior en sus redes. Foto: captura de Instagram/Cachaza

Día a día, Carol Reali postea instantáneas de sus viajes, su estilo de vida saludable y de sus estilizados outfits.

¿Cuántos seguidores tiene Cachaza en Instagram?

A la fecha, Carol Reali alberga 2 200 000 millones de seguidores en la plataforma Instagram, en la que posee más de 2.000 fotografías y videos. Ahí, se presenta al público como una influencer de belleza, moda y estilo de vida que nació en Brasil, pero que reside en Perú.