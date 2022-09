Natalia Salas cuenta que una marca la discriminó por tener cáncer: “Me sentí horrible”

¡Decepción total! Natalia Salas es una artista peruana que siempre se ha dejado notar por su profesionalismo al trabajar en televisión, cine y, especialmente, en teatro. No obstante, las últimas semanas acaparó las pantallas por revelar su diagnóstico de cáncer de mama que le detectaron para prevenir a sus seguidores y que la acompañen en su proceso.

Como se recuerda, la actriz fue sometida a una mastectomía en la que le retiraron por completo la mama izquierda para evitar que su situación se complique. Días después, compartió que el tratamiento a continuar serían las quimioterapias debido a que su caso era bien peculiar. La también empresaria acaba de contar, que desde que dio a conocer sobre su enfermedad, todas las marcas con las que trabaja la han comprendido a excepción de una.

¿Discriminan a Natalia Salas por ser paciente oncológica?

La actriz Natalia Salas subió en sus redes sociales unas historias agradeciendo a la casa productora de la última obra de teatro que está protagonizando y para relatar una anécdota que la hizo sentir mal debido a la enfermedad que está afrontando.

Es por ello que aseguró: “(...) Todas las marcas con las que he venido trabajando, gracias a Dios, hace mucho tiempo me dijeron: ‘No te preocupes, retomemos cuando tú te sientas bien’. Nos saben lo importante que es para una persona en mi situación tener esa empatía, amor y respeto. Bueno, ya, les voy a contar un ‘chimi chimi’ porque yo sé que les encanta (...)”.

“A finales de agosto, me escribió una marca, con la que nunca he trabajado y no voy a trabajar, para decirme que querían un reel e historia. Era una cosa puntual y me iban a mandar los productos el 9 de septiembre para salir con el contenido el 10, pero yo no sabía que tenía el diagnóstico positivo y que me iban a operar por esas fechas. (...) Resulta que cuando la chica que me convocó se enteró, me consultó si iba a poder postear y le dije que la próxima semana. Me dijo que ‘normal, reina’. Les pregunté hasta cuándo me podían esperar y nunca más me respondió. Al día siguiente le hablé y me dijo: ‘Ay, reina, hemos estado viendo con la marca y por ti, por tu bienestar, que mejor no hagas la campaña y ya más adelante para otra’, y yo, ja, ja, ja (...) Bueno, me sentí horrible porque encima recién me iban a operar y sentí cero empatía. Dije: ‘Ala, ¡qué horrible!, no quiero trabajar con esta marca’ ”.

Natalia Salas será inducida a la menopausia

La artista peruana Natalia Salas explicó, a través de su cuenta oficial de Instagram, el tratamiento que debe seguir tras realizarse la mastectomía. En ese sentido, afirmó que debía recibir quimio y radioterapias: “ Cuántas de cada una, no lo sé. No me hablaron de colores ni de números. De radio (radioterapias) me dijeron un promedio de 20 y pastillas, no lo sé; pero la primera vez que hablé con el mastólogo me dio a entender que eran 10 años ”.