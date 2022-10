Melissa a Rondón cuando le preguntan si Jesús Barco gana más que ella: No me caso con su dinero

Melissa Klug y Jesús Barco atraviesan una de las etapas más sólidas de su relación en vista de su anunciado casamiento, pero hay un hecho que ha llamado la atención. El futbolista, al igual que Melissa, ha decido incursionar como influencer, pues comenzó a promocionar productos de algunas marcas en redes sociales.

Esto ha generado especulaciones en redes sociales. Usuarios comentan que estaría tratando de ampliar sus formas de ganar dinero. Por ello, en una nueva ocasión, Melissa Klug se enlazó con “En boca de todos” para develar detalles de su relación y detallar cómo es el nuevo trabajo de su novio.

“Él trabaja con una empresa desde antes. Yo no le he ayudado en absolutamente nada. Ni siquiera le he conseguido marcas ni nada. A mí me encantaría trabajar con Jesús, pero el rubro de él es futbolístico y el mío es la farándula”, puntualizó la matriarca del clan Klug.

Melissa Klug cuadra a Ricardo Rondón

Asimismo, comentó que Barco tiene ayuda de un mánager que lo asesora y se encarga de brindarle contactos con marcas que desean tenerlo como imagen. Ante este comentario, Rondón, en tono burlesco, indicó que un creador de contenido no necesita de este apoyo. “¿Mánager para un influencer? Solo los tienen los top”.

“¿Qué estás hablando, Rondón? Como tienes 100 seguidores, ¿tú qué sabes?”, le respondió la madre de Samahara Lobatón con un semblante de desazón.

Melissa Klug confrontó a Rondón por preguntar asuntos de carácter privado de su novio Jesús Barco. Foto: composición/captura América TV

No obstante, la conversación tomó un incómodo rumbo cuando le ganó la curiosidad a Ricardo Rondón y optó por preguntarle a la ‘Blanca de Chucuito’ si Jesús Barco factura más que ella.

Luego de mencionar que Melissa tiene un gran historial de trabajo e incluso que mantiene un alto tarifario como influenciadora por su nombre, el conductor le consultó: “Tú eres una influencer conocida, que marca tendencia, que tiene tarifa. No me vas a decir que Jesús factura como tú… ¿Jesús factura como tú o menos que tú?”.