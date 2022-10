Magaly tilda de “angurriento” a ‘Peluchín’ por el rating: “Hay gente que manipula cifras”

Magaly Medina es una periodista de farándula peruana e internacional que presentó a Rodrigo González, más conocido como ‘Peluchín’, en el mundo del espectáculo como su ahijado.

Lo que no se imaginó la presentadora de televisión es que, años después, su amigo se convertiría en su competencia y, con ello, se enemistarían en varias oportunidades, hasta que se alejaron definitivamente al punto de hablar mal el uno del otro.

Rodrigo González ‘cuadra’ Magaly Medina

¿Entre gitanos no se leen las manos? La comunicadora Magaly Medina no tiene la mejor relación con Andrea Llosa, quien pertenece a su mismo canal televisivo, porque se dice que es su competencia en rating. Eso hizo que el conductor de “Amor y fuego” asegurara: “ Tú me llamabas los sábados a las 9.30 de la mañana, cuando estaba durmiendo, y quería: ‘Oye, qué hay para hoy, no has puesto contenido. Oye, me puedes subir esta promo’”.

Minutos antes, afirmó: “ Aquí no se intentó destruir, destruir es lo que hace ella en sus plataformas con apoyo de sus troles, que pone unas cifras que no son comparables, en horarios que no son comparables. No pone todos los días las cifras con su competencia directa y cómo es duplicada e incluso triplicada en la teleaudiencia”.

Magaly Medina responde con todo a ‘Peluchín’

Ante las declaraciones del presentador de televisión Rodrigo González, la también influencer Magaly Medina no dudó en responder y manifestó: “ Mira, no voy a contestarle a cada persona que se agarre de mis faldas para tener un poco de protagonismo. No puedo hacerlo, de verdad. Ahora mismo estoy pendiente de mis redes y de verdad estoy superocupada. A mis enemigos los escojo yo, ellos no me escogen a mí, para nada. A mí déjame con Gisela, que por lo menos con ella estamos en el mismo level”.

Sobre las cifras de rating, acotó al diario Trome: “ Las estadísticas y los números son lo más exacto que existe y ahí están. Los auspiciadores del programa lo tienen, los canales lo tienen, la gente que trabaja en los canales igual y no se manipulan. Hay gente que sí manipula sus cifras, porque les conviene y les duele que les digan la realidad, pero ahí están los números”.