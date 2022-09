Magaly Medina asegura que Mávila Huertas sería el reemplazo de Rosana Cueva en Panorama

¡Corren las apuestas! Magaly Medina es una periodista del espectáculo que siempre está al pendiente de las noticias coyunturales de la farándula peruana. Sus contactos y fuentes cercanas en todos los canales hacen que, en muchas ocasiones, tenga primicias importantes.

En esta oportunidad, la conductora de televisión comentó la salida de la periodista Rosana Cueva del canal Panamericana Televisión. Durante su programa, explicó el posible motivo de su decisión y deslizó el nombre de la persona que entraría en su reemplazo.

¿Mávila Huertas reemplazaría a Rosana Cueva?

La comunicadora Magaly Medina aseguró: “ Si bien es cierto ella (Rosana Cueva) se ha ido al otro canal para ser la productora general de noticias, ya que no la están llevando para que dé la cara en un programa —por lo menos, no en un principio—, tampoco se sabe si va llevar a parte del equipo que la acompañó durante todos estos años. (...) La que se sentaría y ocuparía su lugar en Panorama es Mávila Huertas, quien muy investigadora y de destapes no ha sido ”.

Asimismo, la líder de “Magaly TV, la firme” no dudó en halagar la trayectoria periodística de Rosana Cueva, quien en varias ocasiones ha develado varios destapes que han servido para que el Estado peruano investigue casos por corrupción. Asimismo, contó la razón principal del fin de su contrato con Panamericana Televisión.

La presentadora Magaly Medina explicó que la razón principal sería el escándalo en el que Andrés Hurtado estuvo involucrado por prometer ayudar a niños con cáncer junto al presidente Pedro Castillo. Asimismo, se presume que el conductor de dicha casa televisiva recibió dinero del partido político de Renovación Popular.

Rosana Cueva fue presentada en América y Canal N como directora periodística

Luego de concretarse la salida de Rosana Cueva de Panamericana Televisión, en donde era una periodista icónica, fue presentada como parte del equipo de América Televisión y Canal N a través de un comunicado de prensa.

Comunicado