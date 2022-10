Tras el fin de la última temporada de “Yo soy”, Katia Palma se distanció de la televisión para enfocarse en nuevos proyectos laborales; no obstante, continúa manteniendo comunicación con sus miles de seguidores en redes sociales.

En los últimos días, la figura pública ha dado que hablar tras ser sometida a una hilarante y destapadora entrevista para el canal de YouTube de Christopher Gianotti. En dicha conversación, la exjurado de Latina confesó algunas cuestiones respecto a su vida personal, siendo una de ellas la maternidad.

¿Katia Palma planea formar una familia?

Para sorpresa de propios y extraños, Katia manifestó que pensó planificar una familia. Sin embargo, contrario a lo que muchos creerían, la mejor amiga de Maricarmen Marín dejó entrever que no se imaginaba concibiendo vida todavía.

En vez de ello, precisó que prefiere forjar relaciones con los descendientes de sus familiares y amistades. “Quiero cultivar, generar familia con los hijos de mis amigos, de mi hermana”, indicó.

Asimismo, acompañó su revelación contando que se siente completamente feliz y tranquila y no tiene apuro en traer un niño al mundo. “ Cuando quiero tomar la decisión de congelar un óvulo, digo: ‘la estoy pasando bien’. Me gusta estar en familia; sin embargo, me gusta mi soledad también ”, puntualizó la artista.

¿Katia Palma tiene planes de adoptar un niño?

En otro momento, la también influencer bromeó con la posibilidad de que una de sus amistades o del público presente le regale un bebé. Ella dijo que aceptaría criar al retoño gustosa, pues siempre ha creído tener un “alma materna”.

En este punto, la también actriz relató que, tiempo atrás, se le pasó por la cabeza la idea de adoptar un infante, pero hubo una razón que la hizo desistir de su contemplación: los múltiples requisitos y procedimientos