Buenas noticias para Hugo Lezama y la comunidad de Cinesmero, canal de YouTube de opinión de producciones nacionales e internacionales. La plataforma de streaming repuso el video sobre “Al fondo hay sitio” que eliminó a pedido de América TV. Como se recuerda, la casa televisora pidió la censura de dicho material audiovisual por copyright.

El creador de contenidos comunicó a sus fans en Instagram que ya está disponible nuevamente su opinión a uno de los capítulos de la ficción, en el que Diego Montalván (Giovanni Ciccia) bota de la casa a su hijo por engañarlo.

Cinesmero incómodo porque YouTube eliminó su video sobre "Al fondo hay sitio", serie de América TV. Foto: composición LR/Hugo Lezama/Instagram/captura de América TV

“ América me devolvió el video, ¡Vamos Perú! Gracias a ustedes por sus comentarios, compartidos y etiquetadas”, dijo el youtuber en la mencionada red social.

¿Qué dijo América TV sobre el video eliminado de Cinesmero?

“ En una llamada secreta, se me comunicó que no fue intencional y una empresa tercerizada bajó el modo automático del video”, agregó el influencer.

En la descripción de su clip, agradeció a sus seguidores por apoyarlo en todo momento. “Gracias a esta maravillosa comunidad cinéfila y seriéfila que hizo presión para que América TV se decida a reponer mi video sobre ‘Al fondo hay sitio’”, redactó.

¿Por qué América TV pidió eliminar el video de Cinesmero?

El youtuber contó que América TV denunció su clip por copyright pese a que él había hecho un uso limitado del material de “Al fondo hay sitio”.

“Me he levantado con una noticia lamentable. Me acaban de bajar un video de la cuenta de Cinesmero (...). Una serie peruana me acaba de meter un copyright, ‘Al fondo hay sitio’, el capítulo de Diego Montalván”, explicó.

“Así pasa, aquí en el Perú el ego es tan descomunal que si hablo cosas que no te parecen, te bajo el video. ¿Utilicé fragmentos enormes, largos? No, fue un fair use, uso justo de imágenes para establecer mi punto de vista sobre algunos temas”, añadió en su discurso.