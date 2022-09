Ricardo Zúñiga Peña, más conocido en el medio como el ‘Zorro Zupe’, fue protagonista de hechos controversiales del espectáculo local. Sin embargo, a la fecha se encuentra distanciado de la pantalla y de los escándalos.

Tras la denuncia del esposo de Fiorella Alzamora contra el comentarista, dejó de salir al aire y de estar frente a los reflectores. Conoce a qué dedica sus días actualmente el ‘Zorro Zupe’ y qué ha sido de su vida luego de alejarse de los escándalos de la TV.

¿Qué es del ‘Zorro Zupe’ luego de alejarse de los escándalos en la TV?

El ‘Zorro Zupe’ se encuentra actualmente en territorio peruano, luego de volver de un viaje por tierras mexicanas. Ricardo Zúñiga ha dejado la mediática vida que llevaba en la televisión, pero aún se encuentra vigente en el entretenimiento gracias a sus redes sociales, como Instagram.

En esta red social se presenta como diseñador y anfitrión. Cabe resaltar que él, en una de las confrontaciones que tuvo con Chris Soifer, reveló que sus talentos eran el diseño de casas y el dibujo, artes que realizaba, según él, con bastante éxito.

De igual manera, está abocado al rubro de la belleza; por ello, es rostro e influencer de algunas marcas. Así, el excomentarista no duda en compartir con sus seguidores tips y consejos de belleza y cuidado personal. También muestra y comparte con sus fieles seguidores los proyectos que tiene para el futuro.

Asimismo, al ser protagonista de las campañas de algunas empresas dedicadas al cuidado personal, también se encuentra modelando. En estos espacios se encuentra con Tilsa Lozano, quien ha sido su amiga cercana por algún tiempo.

El 'Zorro Zupe' colabora y modela para algunas marcas de belleza. En algunas sesiones participa con Tilsa Lozano. Foto: composición LR/captura/Instagram/@zorrein

Cabe recordar que Ricardo Zúñiga se dedicaba anteriormente a ser un promotor de eventos y organizador de desfiles de moda. Por la cercanía con algunas modelos y chicos realities, empezó poco a poco a incursionar en programas de la televisión, ya que sabía o conocía de chismes de algunos miembros de la farándula. En su tiempo lo buscaron para comentar acerca del vínculo que tenían Tilsa Lozano y el ‘Loco’ Vargas.

Zorro Zupe y su despido de Latina por ofender a la madre de una menor asesinada

Durante el 2020, el canal Latina no toleró que el ‘Zorro Zupe’ vociferara fuertes insultos contra Mirella Huamán, madre de la niña que fue asesinada en el distrito de Independencia, mientras estaba al aire y decidió despedir al influencer.

Una ola de críticas cayó sobre la casa televisiva y el panelista en las redes sociales por el lamentable comentario que se emitió cuando el programa de espectáculos puso en debate el delicado caso que había conmocionado el país.

Latina Televisión mediante un comunicado dio a conocer su decisión. Foto: Latina Televisión/referencial

‘Zorro Zupe’ reveló que recibió dos propuestas para postular al Congreso

En pleno debate de los conductores de “Válgame”, el ‘Zorro Zupe’ dejó boquiabiertos a sus compañeros al revelar que recibió dos propuestas para postular en las elecciones 2020 al Congreso de la República.

“Un poco de paz, tranquilidad chicos, yo pienso que cualquier persona que quiere hacer algo bueno por el país puede ser congresistas. Yo recibí un par de propuestas, me gustaría, pero ahora no me siento preparado”, reveló ‘Zorro Zupe’.

Zorro Zupe y la vez que fue denunciado por Carlos Zambrano

El ‘Zorro’ Zupe fue sentenciado a dos meses de prisión efectiva y aquí recordamos cuál fue la declaración por la que Carlos Zambrano optó por denunciarlo. En efecto, la figura pública luego fue condenada a dos meses de prisión efectiva por el delito de difamación contra el futbolista

El 42 Juzgado Penal de la Corte de Lima sentenció a dos meses de prisión efectiva a Ricardo Zúñiga, conocido en medio como el ‘Zorro’ Zupe, por el delito de difamación agravado contra el futbolista Carlos Zambrano.

La noticia se dio a conocer en el noticiero de Latina. Además, durante el programa ‘Amor de Verano’, en el que el comentarista de espectáculos participaba como panelista, Tilsa Lozano dio lectura al documento emitido por las instancias judiciales.

El señor juez dispone se dé inicio a la diligencia de lectura de sentencia, la misma que en su extremo principal, falla condenando a Ricardo Zúñiga Peña por la comisión del delito contra el honor difamación agraviada en agravio de Carlos Augusto Zambrano, imponiéndole dos meses de pena privativa de libertad efectiva”, se lee en la misiva.

Hasta el cierre de esta nota, se espera la llegada del ‘Zorro’ Zupe a la carceleta de Poder Judicial ubicada en el Centro de Lima.

Según la misiva, la pena deberá hacerse efectiva desde hoy 12 de febrero hasta el 11 de abril del presente año. Además, el Ricardo Zúñiga deberá pagar 360 soles de indemnización a Carlos Zambrano.

Cabe recordar que Carlos Zambrano interpuso una demanda por difamación contra el ‘Zorro’ Zupe por las declaraciones que dio durante su participación en ‘El Valor de la Verdad’.

Según el polémico personaje, el futbolista lo invitó de viaje a Europa, lo que luego se demostró que no fue así. Es más, en aquella ocasión dijo que su intención era que le ‘presentasen a una amiga’, cosa que al final ha quedado desmentida.

‘Zorro’ Zupe y la vez que confesó que Nicola Porcella lo besaba

Paula Manzanal lanzó una interrogante al ‘Zorro’ Zupe: “¿Te chapaste a Nicola (Porcella)?”. Ante esto, el exconductor de Válgame comenzó a reír. “Ok, sí voy a responder esa pregunta”, indicó.

Sin dejar de reírse y mirando a la cámara, Ricardo Zúñiga confesó: “¡Pero él me ‘chapa’ cuando está borracho! Viene y me busca”.

El ‘Zorro Zupe’ no contuvo la risa y se apoyó sobre el hombro de Paula Manzanal, quien comentó: “Pero, yo no sé por qué […] ¿Quién no se ha ‘chapado’ a Nicola (Porcella)?”

Vale recordar que el ‘Zorro’ Zupe estuvo en la televisión peruana hasta los primeros días de marzo de 2020 cuando el programa de Latina, Válgame, fue sacado del aire, precisamente, por un altercado donde Zúñiga fue el protagonista.

¿Cuál fue la popular mascota del ‘Zorro’ Zupe?

El ‘Zorro’ Zupe y su mascota vivieron un polémico momento en “Mujeres al mando”, programa conducido por Jazmín Pinedo. El popular personaje acudió al set junto a ‘Hermes’ para participar en un concurso de disfraces por Halloween, pero no todo salió bien.

La ‘Chinita’ fue la encargada de recibir y presentar a la mascota en vivo. Como se sabe, ella fue quien le regaló el perrito al conductor de “Válgame” y se emocionó al volverlo a ver.

Tras darle la bienvenida, el ‘Zorro’ Zupe desfiló junto a ‘Hermes’, pero lo que nadie iba a imaginar es que el can tenga un incidente en la pasarela. La mascota, disfrazada de dinosaurio, vomitó en pleno programa ante la mirada atónito de todos en el estudio.

“Viene con sorpresa. Lo que pasa que Hermes es así como su dueño, le encanta llamar la atención”, dijo entre risas Jazmín Pinedo luego de lo ocurrido. Otros conocidos personajes también fueron a “Mujeres al mando” para esta divertida secuencia.

Zorro Zupe, uno de los personajes más populares de la farándula peruana. Foto: captura

La vez que Mauricio Fernandini criticó a Latina por el ‘Zorro Zupe’

Mauricio Fernandini publicó categórico mensaje en rechazo a las palabras del ‘Zorro Zupe’ y aprovechó para recordar otras declaraciones que se han hecho frente a las cámaras de Latina.

El presentador lanzó el enunciado a través de su cuenta de Twitter y recordó incidentes que involucraron a Nicola Porcella, a quien acusó de haber maltratado a mujeres de la televisión local.

“Latina venía de darle tribuna a Nicola Porcella. Él maltrató a Angie Arizaga. También humilló a Karina Rivera. Lo de ayer protagonizado por otro conductor pone en evidencia que Latina está en su peor momento. Tocaron fondo”, escribió Mauricio Fernandini.

Sus palabras han recibido amplio apoyo por parte de sus seguidores, que no han tardado en sugerir más antecedentes que opacan la imagen de Latina.

El presentador asegura que Latina está en "su peor momento".

La vez que el ‘Zorro Zupe’ y el ex de Rodrigo González coincidieron en concurrida discoteca

En redes sociales, diversos usuarios y fanáticos del excolaborador de Latina están hablando de él, pero no precisamente por algo que haya hecho en las últimas horas; sino porque ‘Zorro’ Zupe protagonizó un video junto a Sean Rico, el exnovio del periodista.

El exnovio de Rodrigo González publicó varios videos en sus historias de la red social antes mencionada, donde- en uno de los materiales audiovisuales- se puede apreciar a un entretenido Ricardo Zúñiga con Sean Rico, disfrutando de una buena noche.

Minutos antes, en la misma red social Instagram, una compañera le dejó un mensaje: “El ser más hermoso de este mundo”. En dicha historia se le ve al exnovio de Rodrigo González con el cabello corto, su clásica barba y sonriendo mientras mira a la cámara.

En otro post, Sean Rico sale bailando con quienes serían sus primas o eso es lo que él dejó escrito. Después se aprecia a ‘Zorro’ Zupe y la expareja de Rodrigo González sonrientes, al mismo tiempo que disfrutan de la música en un lugar nocturno.

‘Peluchín’ sobre sus reemplazos después de salir de Latina: “Los mandaron a su casa”

“Cuando salimos de Latina también ¿a quiénes pusieron en nuestro horario? Al ‘Zorro Zupe’, a la Cabrejos, a la ‘retoquitos’. Un casting de escoria era eso y que por eso les fue como les fue, y por eso los auspiciadores, pero ellos intentaron. Si los ponemos, por lo menos, va a haber la atención aquí, el rating va a estar ahí y ya lo demás llega solo. Eso nunca pasó. Los sacaron del aire, los mandaron a su casa.

Ningún auspiciador que estuvo ahí, durante más de la década que estuvimos, decidió apostar y se fueron. ¿Qué tuvieron que hacer? Cerrar el programa. Pero cuando llaman a alguien y sí funciona, y permanece y además da auspicios, se queda, y eso es algo que lo maneja los dueños del canal y no nosotros”.

¿Cuántos años tiene el Zorro Zupe?

Durante el programa “Amor de verano”, su amiga de toda la vida, Tilsa Lozano, reveló su edad antes de pasar a una nota para ver los cambios físicos del Zorro Zupe.

“¿Ustedes creen que empieza con base 2? No, señores. Desde ahora será un veterano, llega a la base tres”, dijo Tilsa Lozano en 2018. Con este dato se concluye que el Zorro Zupe tiene actualmente 34 años.

El ‘Zorro’ Zupe y su paso por “El valor de la verdad”

Ricardo Zuñiga Peña, alias el ‘Zorro Zupe’, también fue uno de los famosos que asumió el reto de sentarse en el sillón rojo de Beto Ortíz para someterse al polígrafo en “El valor de la verdad”. Aunque el ‘Zorro’ no completó las 21 preguntas del programa, sí salió victorioso al retirarse en la pregunta número 20 y se llevó a casa S/ 25.000 como premio.

‘Zorro Zupe’ y la vez que no respondió sobre el ‘Loco’ Vargas

En el desaparecido programa de Beto Ortíz, “El valor de la verdad” el ‘Zorro Zupe’ fue consultado sobre si en 2019 el deportista Juan Manuel Vargas había llamado a Tilsa Lozano. Sin embargo, uno de los asistentes presionó el botón rojo para que Ricardo Zúñiga no revele dicho dato.

Previamente en el 2013, Tilsa Lozano se sentó en el sillón rojo para confirmar lo que era hasta entonces un secreto a voces: sí mantuvo una relación de tres años con el ‘Loco’ Vargas.

Greg Michel señala que el ‘Zorro’ Zupe fue el intermediario entre él y Peter Fajardo

Durante la última edición de Amor y fuego, Greg Michel fue invitado a hablar sobre su paso por América Televisión, específicamente por el set de “Esto es guerra”. El modelo señaló que recibió la invitación para participar del reality cuando aún se dividía en equipos de mujeres y hombres.

El belga reveló los detalles de cómo conoció al productor del programa, Peter Fajardo. “Me llamó el ‘Zorro’ Zupe para poder ir al casting de Peter (Fajardo). (...) Cuando el Zorro me llama para ir al casting, yo le dije que no sabía expresarme bien. Él me dijo: ‘No pasa nada, solo es cara. Tranquilo’”, comentó. El modelo también reveló más detalles de la personalidad del productor y de cómo se fueron dando los acercamientos entre ambos.

¿Por qué el ‘Zorro’ Zupe fue denunciado por Fiorella Alzamora?

El espectáculo nacional quedó sorprendido con la denuncia de Fiorella Alzamora a su examigo ‘Zorro’ Zupe por tocamiento indebidos a su mejor hijo, cuando visitó la casa de la modelo en Europa. A pesar de que el exconductor dijo estar confundido con la denuncia porque al salir de la vivienda de la joven se despidió en los mejores términos y hasta se abrazaron, la peruana compartió una foto en sus redes sociales con la frase. “Las mentiras tienen patas cortas”, escribió.

¿Quién es Fiorella Alzamora?

Fiorella Alzamora se hizo conocida en el mundo del espectáculo por mantener una relación amorosa con el futbolista Reimond Manco en diciembre del 2011. Ambos estuvieron casados durante aproximadamente seis meses hasta su eventual separación.

¿Qué dijo el ‘Zorro Zupe’ sobre denuncia de Fiorella Alzamora?

El ‘Zorro Zupe’ se declaró inocente en una entrevista con Rodrigo González y Gigi Mitre sobre la denuncia de Fiorella Alzamora:

“ Yo me declaro completamente inocente ... Yo quisiera hablar sobre muchas cosas. Si no hubiera un menor de edad, yo estaría sentado ahí (en “Amor y fuego”). Que voy a dar una entrevista, por supuesto que lo voy a hacer. Yo voy a contar cómo ha sido mi estadía en Italia y por qué he salido muy tranquilo”, expresó el ‘Zorro’ por teléfono.

¿En qué penal estuvo recluido el ‘Zorro Zupe’?

Ricardo Zúñiga estuvo recluido en el penal Ancón II o Piedras Gordas en 2018. Él permaneció 26 días en este centro penitenciario tras perder un juicio por difamación que entabló Carlos Zambrano. Esto a raíz de una serie de declaraciones que brindó el ‘Zorro Zupe’ durante su participación en “El valor de la verdad” en 2016.

‘Zorro’ Zupe: Instagram oficial

El íntimo amigo de Tilsa Lozano y popular personaje de la farándula, el ‘Zorro’ Zupe, se encuentra en Instagram como @zorrein. Hasta la fecha suma más de 700.000 seguidores en la red social.

Zorro Zupe en Instagram. Foto: captura

¿Quién es el ‘Zorro Zupe’?

El ‘Zorro Zupe’, apelativo que nace de sus apellidos Zuñiga Peña, se hizo conocido por ser el mejor amigo de Tilsa Lozano y Nicola Porcella. Además, también es gran amigo de famosos tales como Gino Pesaressi, Antonio Pavón y más.

¿Por qué Latina retiró al ‘Zorro’ Zupe de la conducción de “Válgame”?

Latina emitió un comunicado y retiró a Ricardo Zúñiga, conocido como el ‘Zorro’ Zupe de la conducción del programa “Válgame”, tras comentarios que realizó contra la madre de una niña de cuatro años que fue asesinada en Independencia.

El conductor arremetió contra la joven de 22 años, y utilizó calificativos como “inhumana” y “bestia” al conversar con Huamán Santiago mediante un enlace telefónico en el programa de espectáculos que se transmitió por Latina hasta el 2020.