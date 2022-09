¿Qué fue de Andrea Trias, la exnovia de Yaco Eskenazi con la cual duró más de 6 años?

El nombre de Andrea Trias comenzó a sonar dentro de la farándula peruana tras revelarse que, en ese entonces, mantenía una relación con Yaco Eskenazi, quien es ahora uno de los miembros históricos de “Esto es guerra”. Aunque su amorío estuvo envuelto en diversas polémicas, debido a que el ex chico reality fue vinculado con sus compañeras de programa, la unión de esta pareja prevaleció y estuvieron juntos durante seis años.

Yaco Eskenazi y Andrea Trias estuvieron juntos 6 años. Foto: Magaly TeVe

En la siguiente nota, conoce qué es de la vida de la joven que en algún momento se robó el corazón del capitán de los ‘leones’, antes de que se conociera a Natalie Vértiz.

¿Quién es Andrea Trias?

Pese a que nunca ha sido parte del espectáculo local, Andrea Trias Amenteras empezó a ser conocida en el medio luego de que Yaco Eskenazi hiciera público su romance con ella.

Andrea Trias comparte pocas fotos de ella en redes sociales: Andrea Trias/Facebook

Tras culminar sus estudios secundarios, la joven decidió estudiar la carrera de Arquitectura , y se graduó de esta en 2009 por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, más conocida por sus siglas: UPC.

Desde entonces, ha trabajado en diversas compañías en el cargo de gerente de proyectos y gerente de proyectos de ingeniería.

Andrea Trias comparte pocas fotos de ella en redes sociales: Andrea Trias/Facebook

¿Por qué terminó con Yaco Eskenazi?

Aunque parecía que todo iba bien entre Andrea Trias y Yaco Eskenazi, en 2013, la joven dio detalles de por qué su larga relación con el ex chico reality habría llegado a su fin.

Yaco Eskenazi y Andrea Trias estuvieron juntos 6 años. Foto: Magaly TeVe

“Las últimas sospechas que tuve con Yaco fueron respecto a Natalie. Él (Yaco) me negó totalmente que tuviera una relación con ella. Nunca lo va a aceptar, así como nunca me aceptó lo de Sully”, fueron las fuertes declaraciones que dio para la revista Magaly TeVe.

Por su parte, el conocido ‘Rey león’ salió a defenderse y aclaró que Natalie Vértiz no tuvo que ver con el término de su romance. “Yo no creo que lo nuestro haya terminado por Natalie. Hubo heridas que no se pudieron sanar y al final terminamos”, señaló.

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi se conocieron en el set de "Esto es guerra". Foto: América TV

¿A qué se dedica actualmente?

De acuerdo a su perfil profesional de LinkedIn, Andrea Trias se desempeña actualmente como gerente de desarrollo de negocios.

Asimismo, según la foto de perfil que presenta en su cuenta oficial de Facebook, se presume que la arquitecta se encuentra actualmente una relación, no obstante, es algo que no se puede confirmar, pues ha preferido mantener su vida privada lejos de las redes sociales.

Andrea Trias compartió una imagen junto a un misterioso galán. Foto: Facebook/Andrea Trias

Esto queda más que demostrado con su perfil de Instagram, ya que, para poder ver las fotos o videos que comparte, se debe enviar una solicitud para ser parte de sus seguidores.