Susy Díaz confirma que se hará una película sobre su vida y ya tendría fecha de estreno

Susy Díaz se ha convertido en un ícono de la farándula. La madre de Florcita Polo inició en el mundo de la televisión como vedette y actriz cómica. Incluso, consiguió una curul en el Congreso en 1995 por el partido político Movimiento Independiente Agrario.

La vida de la excongresista y personaje de la televisión peruana, que se ha caracterizado por tener el cabello rubio y los labios rojo carmesí, será llevada al cine, así lo confirmó la madre de Flor Polo, Susy Díaz, en una entrevista con El Popular.

La película de Susy Díaz ya tiene fecha de estreno

El primero en dar la noticia fue el crítico de cine Maykoll Calderón. En sus redes sociales, publicó un mensaje: “‘Susy Díaz: la película’ tiene fecha de estreno, será el 13 de abril de 2023″.

En una entrevista, Susy Díaz terminó confirmando dicha revelación. “No sabía que ya dieron a conocer el estreno, pero es cierto”, reveló la actriz cómica.

“Yo firmé en el 2019 para que graben una película sobre un pasaje de mi vida. Con la llegada de la pandemia se pospuso las grabaciones, este año comenzaron a trabajar”, agregó.

¿Susy Díaz participará en su película?

La excongresista de la República Susy Díaz aún no sabe si aparecerá en su película biográfica. “No lo sé exactamente, creo buscaron a una chica que actúe por mí. Yo no he recomendado a nadie, los productores han buscado a la actriz”, dijo.

Aunque la producción de la película le hizo grabar una escena en mayo de este año, Susy Díaz no sabe si dicha escena será incluida en el filme.

“En mayo pasado me vieron ingresar al Congreso de la República, me dijeron que eso saldrá en la película, pero no sé si finalmente será así. Aquella vez que volví la gente de a pie me gritaba ‘¡Ministra!’, fue gracioso”, detalló Díaz.