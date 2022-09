Rodrigo González expone a Magaly: “Me llamabas a las 9.30 de la mañana por contenido”

No dan tregua. Rodrigo González dio detalles desconocidos sobre su deteriorada amistad con Magaly Medina y aseguró que él nunca menospreció el trabajo de la conductora de ATV, como ella si ha hecho con su desempeño en Willax Televisión.

“ Aquí no se intentó destruir, destruir es lo que hace ella en sus plataformas con apoyo de sus troles, que pone unas cifras que no son comparables, en horarios que no son comparables. No pone todos los días las cifras con su competencia directa y cómo es duplicada e incluso triplicada en la teleaudiencia ”, admitió indignado el presentador de “Amor y fuego”.

¿Qué dijo Rodrigo González sobre su trabajo en Willax Televisión?

El popular Peluchín admitió sentirse orgulloso del programa de espectáculos que conduce junto a Gigi Mitre y de las cifras en el rating que están consiguiendo en su horario.

“A esta hora, en el sector que importa en la televisión, y es por eso que a muchos les incomoda nuestra presencia, aquí duplicamos la teleaudiencia en el sector AB, por eso los canales tiemblan, pero nosotros competimos contra nosotros mismos, por ofrecerles un show mejor todos los días ”, señaló el también influencer.

¿Magaly Medina buscaba a Rodrigo González cuando estaba fuera de la televisión?

Además, el dueño del hotel Puerto Palmeras sorprendió al revelar que, en la época en que se encontraba alejado de la pantalla chica, la ‘Urraca’ lo llamaba para pedirle que comparte el contenido de su programa.

“ Tú me llamabas los sábados a las 9.30 a. m., cuando estaba durmiendo, y quería ‘oye qué hay para hoy, no has puesto contenido, oye me puedes subir esta promo ’”, admitió el conductor.

Finalmente, Rodrigo aseguró que ama su trabajo y que ha demostrado que puede desempeñarse en la pantalla chica o desde su teléfono. “A mí nadie me minimiza en mi trabajo, no me voy a achicopalar ante nadie ni ante nada porque esto es lo que amo, para esto nací y es lo que más me apasiona en la vida. No voy a permitir que se mienta y se tire abajo el esfuerzo de un gran equipo que desde aquí está haciendo cifras históricas”, concluyó González.