Robotín y Robotina seguirían viviendo juntos tras ampay con ‘Robotina peruana’

El martes 27 de septiembre, Magaly Medina entrevistó a Robotina y a su imitadora peruana para hablar sobre la presunta infidelidad de Robotín. En aquella ocasión, la venezolana Karelys Molina se mostró muy apenada por la situación y aseguró que quería alejarse del artista de la calle lo antes posible.

“Yo le he dicho, ya búscate otro cuarto porque yo no quiero que piensen que estamos como si nada. Él está así como ‘ya no le creas nada’ (a la ‘Robotina peruana’), pero igual, están todas las pruebas. No quiere mostrar las cámaras, ya pues”, declaró ante las cámaras de “Magaly TV, la firme”.

No obstante, horas después del encuentro con Magaly Medina, la popular Robotina se reunió con Alan Castillo, Robotín, y con el dueño del sauna. Este último le habría mostrado, desde su celular, una serie de imágenes.

Después de ello, Karelys Molina y Alan Castillo salieron juntos del auto e ingresaron a la vivienda en la que, aparentemente, aún conviven.

¿Robotín le fue infiel a Robotina?

Magaly Medina sacó a la luz un ampay de Alan Castillo Robotín. De acuerdo a las imágenes expuestas en televisión nacional, el artista de la calle le habría sido infiel a Robotina con una joven de nombre Jessenia Velásquez, quien se hace llamar la ‘Robotina peruana’.

Tras la difusión de los comprometedores videos, Robotina comunicó el fin de su relación sentimental a través de las redes sociales.

¿Ampay de Robotín fue armado?

Por medio de su cuenta en Tiktok oficial, Robotina descartó que al ampay de Robotín haya sido armado. Ello después de que se viralizara un video de ella junto a él riéndose.

“Piensan que es armado y hasta yo lo pensaría, pero les quiero explicar cómo sucedió y por qué nos estábamos riendo. Este video fue antes de que salieran las imágenes de Magaly”, acotó. “No es armado, ojalá fuera, porque esto no me beneficia, he quedado recontra mal”, agregó.