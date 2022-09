Pascal, el peruano que estudió en Berklee y ahora trabaja junto al compositor de Maluma

En busca de un lugar dentro de la industria musical. Con tan solo 22 años, el cantante y compositor peruano Pascal acaba de grabar de la mano del compositor de Maluma su nuevo tema “Me pasé de Copas”.

El creador de varios temas de famosas novelas nacionales como “Dos hermanas”, “De vuelta al barrio” y “En la piel de Alicia”, que han sido dirigidas por la productora Michelle Alexander, nos habla acerca de su paso por la música y cómo ha luchado contra la timidez sobre los escenarios.

Pascal, dejas de lado los temas románticos de las novelas peruanas y ahora acabas de estrenar tu nuevo tema “Me pasé de copas”

Sí. Ahora con “Me pasé de copas” muestro un lado diferente de mí, un lado más melancólico, de desamor, más nostálgico. Trata de una relación que se acaba y mientras como uno avanza en su vida, la otra persona no puede. En verdad, estoy feliz de que ya haya salido, que a la gente le esté gustando y se identifiquen un montón.

Tienes apenas 22 años. ¿A qué edad te diste cuenta de que querías seguir el camino de la música?

Agradezco que se me difundió mucho el tema del arte en el colegio. Tras ello, ingresé a la Universidad de Berklee, en Boston. Allá estudié por un tiempo y volví a Lima. Me di cuenta de que de todos los estudiantes, el 80% eran cantantes, entonces dije ‘yo no puedo estar aquí sentado en una carpeta leyendo ritmos’ porque yo sentía que ya estaba preparado y era mi momento. Eso fue a los 18. Eso sí, tengo claro que los artistas debemos siempre seguir preparándonos.

Compositor peruano Pascal. Foto: difusión

Eso quiere que decir que te arriesgaste a lo que venga en el camino...

Sí, tienes que arriesgarte a hacer la música que a ti te gusta y la gente se va a conectar contigo. Si es de verdad lo que te gusta, tienes que seguir, yo soy muy tímido. Me daba vergüenza pensar en lo que la gente iba a decir de mi música, pero poco a poco hemos aprendido y avanzado. Nos hemos caído un millón de veces y nos hemos levantado otro millón de veces. Todavía seguimos creciendo y buscando oportunidades mientras hago lo que más me gusta que es la música.

En esa universidad también han estudiado personajes famosos como Christian Yaipén del Grupo 5. ¿Has escuchado de artistas peruanos en el exterior?

Sí, si no me equivoco, él estuvo estudiando antes que yo. Lo que si sé es que cuando yo estaba también iba Nicole Zignago (la hija del cantante Gian Marco), aunque nunca nos cruzamos. A ellos no, pero sí conocí a varios artistas peruanos que eran músicos, guitarristas, productores.

Pascal grabó canciones para diversas novelas peruanas. Foto: Difusión

En ese camino apareció la oportunidad de grabar canciones para famosas novelas peruanas, ¿cómo se dio el llegar a trabajar para la reconocida productora Michelle Alexander?

Que me hayan dado la oportunidad de poder cantar mis canciones, jamás se me pasó por la cabeza. A Del Barrio (productora de Alexander) y América Televisión les gustaron las letras (de sus temas) para que calce en las historias de los diversos personajes. “Dame tu mano” creo que fue una de las canciones más conocidas. Estoy agradecido porque nos ayuda un montón, a los nuevos artistas la exposición nos ayuda bastante.

¿Consideras que en Perú no se les da el merecido apoyo a los nuevos artistas?

Lo que más necesitamos es exposición, especialmente en Perú, donde la industria musical no es tan reconocida, no tiene tanta atención. Aquí hay talento y de sobra, solamente que no tenemos una industria desarrollada. Creo que la industria del arte, en general, está un poco escondida. Poco a poco vamos trabajando y debemos pensar en ayudarnos, siempre se necesita del trabajo en equipo para poder hacer algo mayor y que la gente del extranjero pueda voltear a vernos.

Pese a ello, lograste dar el salto internacional. De hecho, tu nuevo tema “Me pasé de copas” lo grabaste junto a Vicente Jiménez, quien ha trabajado como compositor junto a Maluma y Nicky Jam...

Conocer a Vicente Jiménez fue emocionante, tuvimos una conexión cuando yo estaba en México, me dijo ‘ven para Medellín (Colombia), te voy a presentar a mi equipo y hacemos algo’. Fui en febrero, la experiencia fue superbuena, era estar con alguien que trabaja con gente en el ámbito de Maluma, Nicky Jam y que me dio la oportunidad a mí. Yo superagradecido, él es una máquina de letras y me agradó que me tomara en cuenta para las ideas del tema.

¿Está la opción de volver a Colombia y trabajar junto con Vicente Jiménez?

Nos mantenemos en contacto, le encantó como quedó la canción, yo estoy totalmente abierto a seguir haciendo música con él. Ahorita no tenemos pactado encontrarnos en el estudio porque él está a full; él me dice ‘ven’ y yo voy.

En tus videoclips han participado conocidas modelos como Luciana Fuster y Luana Barrón, ¿esto fue parte de una estrategia publicitaria?

Bueno, fue un tema full de estrategia aparte de la amistad. Teníamos varias opciones. Elegimos a Luciana Fuster porque sentíamos que iba muy bien con la onda del tema de “Quédate un ratito” y que ella encajaba; a ella la conocí el día de grabación. Con Luana sí ya la conocía y me parecía una chica muy linda, con ella tenía mucha conexión.