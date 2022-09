¿Melissa Paredes pegará la vuelta a “El gran show? Modelo aclara los rumores

Luego de lo que fue el breve y no tan auspicioso paso de “La gran estrella”, Gisela Valcárcel anunció lo que era un secreto a voces, pues este sábado 1 de octubre volverá “El gran show”. La popular ‘señito’ viene alistando todos los detalles para este regreso y ya se especula sobre los nombres que integrarán esta nueva temporada, como el de Melissa Paredes.

Como se recuerda, la ex Mis Perú abandonó el programa concurso luego de lo que fue el polémico ampay con Anthony Aranda, lo que originó su divorcio de Rodrigo Cuba. Esto también la llevó a alejarse de “América hoy” a pesar de haberse presentado un día después del video difundido por Magaly Medina para negar los hechos.

Melissa Paredes se pronuncia sobre “El gran show”

Ahora, Melissa Paredes volvió a ser mencionada para ser parte de los famosos que integrarán “El gran show”. Por ello, la presentadora fue consultada al respecto y no descartó ser parte de esta competencia, aunque tampoco terminó de confirmarlo.

Rodrigo González asegura que Melissa Paredes regresaría a "El gran show". Foto: composición LR/ @MelissaParedes / Instagram

“La verdad, no te puedo decir si sí ni no, porque no tengo idea. Realmente no he estado viendo mucha tele. No sé nada de eso, me agarras por sorpresa. Me han contado que han hablado sobre eso en ‘Amor y fuego’, y que hay un video, pero qué te puedo decir”, indicó para Infobae.

Melissa Paredes podrá ver a su hija luego que revocaran restricciones

Otro hecho que se volvió relevante en las últimas horas, respecto a Melissa Paredes, fue que la Fiscalía decidió revocar las restricciones que pesaban en su contra, por lo que ya podrá ver a su hija. Como se recuerda, el Ministerio Público decidió que tanto la conductora como Rodrigo Cuba no puedan acercarse a su niña mientras dure el juicio, así que la custodia se le encargó a la madre del ‘Gato’.

“Se revoque la medida de protección consistente en el impedimento a la denunciada de acercamiento o proximidad a la víctima, la que, reformándose, debe dejarse sin efecto”, se lee en el extracto expuesto por ‘Peluchín’.