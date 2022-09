Juliana Oxenford se molesta al ver el logo de su programa en noticia falsa: “Eso es un delito”

Juliana Oxenford usó unos minutos de su programa “ATV noticias, al estilo Juliana” para referirse a una noticia falsa en la que se utilizó indebidamente el logo de su programa, y en la que, además, se colocó la voz de Pamela Vértiz. Durante la transmisión del miércoles 28 de septiembre, la periodista se mostró bastante incómoda por este acontecimiento y lo que implica.

“Son tan maliciosos y tan maquiavélicos , nos gustaría saber quiénes son. Han usado el banner de este programa, el logo rojo con letras azules, y dicen que este candidato violó a su propia hija. Hay un video que está ‘mosaiqueado’, porque se trata de contenido sexual, y aparece el candidato presuntamente violador”, señaló.

Utilizan la voz de Pamela Vértiz, conductora de “Día D”, que justamente presentó la nota de un violador, pero no es este señor. Han cogido el audio de Pamela, de su programa, han agarrado el logo, la gráfica de ATV Noticias, y han creado una noticia, de un señor que es candidato, y que es violador y atacó sexualmente a su hija”, agrego.

Finalmente, Juliana Oxenford aclaró que ella nunca escondería una denuncia de este tipo y que expuso este hecho debido a que se está incurriendo en una falta grave. “Acá no se trata de limpiar gente, se trata de ser justos. Es un delito usar la voz de una persona, las imágenes de un programa que no presentó jamás este informe”, aseveró.

Juliana Oxenford defiende a Josefina Townsend de Daniel Urresti

A través de sus redes sociales, Juliana Oxenford criticó duramente a Daniel Urresti por haber encarado a Josefina Townsend durante el debate para las elecciones municipales 2022.

“Y, durante la pausa, Daniel Urresti, en su papel de matón de barrio, encarando a Josefina Townsend por preguntarle lo que todos queremos saber”, escribió.

Juliana Oxenford opina sobre el comportamiento de Daniel Urresti en el debate municipal. Foto: @julianaoxenford/Twitter

Juliana Oxenford indignada con Gonzalo Alegría

Luego de recibir insultos por parte del candidato de Juntos por el Perú, Juliana Oxenford le respondió fuerte y claro a Gonzalo Alegría.

“Yo no pretendía dedicarle ni un minuto de este espacio porque creo que no se lo merece. Sin embargo, no voy a permitir que me insulte”, manifestó.