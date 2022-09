Fabio Agostini hace fuerte afirmación en “EEG”: “Messi está por debajo de mí”

¡No tolera nada! Fabio Agostini se quedó picón después de enfrentarse a Pancho Rodríguez, quien se acaba de reintegrar al programa “Esto es guerra”. Es por ello que no dudó en compararse con uno de los mejores futbolistas a nivel mundial: “ Johannita, también no pasa nada, pero, a veces, hay cosas sin sentido como ahora que acabo de perder. Esto es como Messi, que es el mejor jugador del mundo y nunca ha ganado con Argentina. Esto es lo mismo. Messi está por debajo de mí. Después está Pancho entre los últimos. Así que nada... Queda mucha competencia, todavía no ha terminado el año y, nada, vamos a darle un poquito de chance para que tenga motivación ”. Esta competencia tendrá para más. VIDEO: “Esto es guerra”