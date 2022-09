Diseñador revela que Ethel Pozo le pidió canje para el terno de boda de Julián: “Fue a buscarme”

Aunque ya pasaron varias semanas desde la anunciada boda de Ethel Pozo y Julián Alexander, la ahora pareja de esposos no deja de ser tema de conversación y cada vez se destapan más detalles sobre la planificación de la ceremonia realizada el 10 de septiembre en Pachacamac.

Ahora, el reconocido diseñador Yirko Sivirich se animó a contar que el elegante traje que usó el hermano de Michelle Alexander fue una creación suya y que no tuvieron que pagarle el vestuario con dinero.

Ethel Pozo y Julián Alexander. Foto: composición/Ethel Pozo/Instagram

Yirko Sivirich aceptó hacer canje con Ethel Pozo

Las cámaras de “Amor y fuego” interceptaron al famoso diseñadora de modas para consultarle por el atuendo que usó Julián Alexander el día de su boda. “Hemos visto que Julián usó tu terno”, preguntó la reportera.

Ante esto, Yirko Sivirich no tuvo problemas en confirmar dicha información. “Le hicimos el traje a medida y creo que le quedó bonito. Fue con Ethel a buscarme y nada, me pareció chévere que me buscaran a mí. Sí, fue canje, no lo veo malo porque al final es publicidad para el diseñador ”, detalló.

Asimismo, aclaró que la hija de Gisela Valcárcel no fue insistente con el pedido y que él accedió sin mucho esfuerzo, ya que considera este trato como un “convenio” en el que se benefician ambas partes involucradas.

¿Cómo fue el traje de Julián Alexander?

El portal “Instarándula” fue el que filtró imágenes inéditas del look completo que usó Julián Alexander para su unión con Ethel Pozo.