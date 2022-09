Famosos que probaron suerte en las elecciones municipales, pero no fueron elegidos

Algunos partidos políticos vieron en figuras de la farándula como Michelle Soifer o Yvonne Frayssinet, fuertes competidores para postular a cargos municipales y ser sus representantes por contar con una gran suma de seguidores.

No obstante, estos famosos, por diferentes razones, no salieron victoriosos o renunciaron en el camino. Conoce en esta nota, qué figuras de la farándula se aventuraron en la vida política.

Como se recuerda, este año Melcochita y Toño Centella se sumaron a la candidatura para la gestión municipal y han postulado para el puesto de regidor. El resultado a boca de urna se conocerá este domingo 02 de octubre.

PUEDES VER: Toño Centella figura como candidato a regidor distrital de Comas por Somos Perú

Candidatos actuales

Melcochita

El icónico sonero Melcochita, se animó a incursionar en la vida política este 2022, de la mano de Fuerza Popular para regidor del distrito La Victoria. Según el portal del Jurado Nacional de Elecciones, Pablo Villanueva, de 85 años, está con el número 7 en la lista. En el pasado mostró su apoyo al partido de Keiko Fujimori al formar parte en sus diferentes campañas. “Uno ha estudiado en la universidad, de la vida, de conocer el mundo. Entonces ellos (Fuerza Popular) me ven que soy bien querido en La Victoria, no solo para hacer algo malo, sino intentar hacer algo por la vejez, luchar contra la delincuencia” , dijo a La República.

A sus 85 años, el cómico Melcochita se lanza como regidor por el partido Fuerza Popular para el distrito de La Victoria. Foto: Twitter

Toño Centella

El chichero Toño Centella mostró su apoyo al candidato Ulises Villegas, quien apunta a la alcaldía de Comas en las elecciones 2022. El músico figura en la lista de regidores que fue enviada al JNE, por lo que, de ganar, asumiría funciones normativas y de fiscalización.

Candidato Ulises Villegas tiene a Toño Centella en su lista de regidores distritales. Foto: FAcebook/Apoyemos a Ulises Villegas / Toño Para Regidor

Famosos que no lograron un puesto municipal

Mario Hart

El exchico reality también tiene un pasado político. Mario Hart ha incursionado en varios rubros como empresario, conductor y músico. En 2018 intentó ser regidor por el partido de Renzo Reggiardo, Perú Patria Segura, sin embargo, decidió renunciar para priorizar su carrera en la televisión. “No es compatible con un cargo público” , comentó. Asimismo, también ha demostrado su apoyo a Keiko Fujimori en los últimos comicios.

Mario Hart y Renzo Reggiardo. Foto: Instagram/Mario Hart

Yvonne Frayssinet

La popular Francesca Maldini se presentó como candidata a teniente alcaldesa en los comicios del 2010 de la mano del movimiento Cambio Radical de José Barba, pero bajo la lista Alex Kouri, quien defendió a la artista al ser cuestionada por falta de experiencia. Dijo que se le seleccionó al considerarla una ciudadana comprometida con la cultura y que contribuyó al sector público con sus iniciativas en el Callao. Sin embargo, al final la actriz renunció.

Yvonne Frayssinet junto a Alex Kouri. Foto: difusión

Carlos Thorton

El actor Carlos Thorton intentó ser alcalde de San Isidro en 2018. “Estoy preparándome y escuchando al vecino que está alrededor mío en las caminatas”, dijo en entrevista con Milagros Leiva en ATV+. Precisó que se enfocaría en preservar las áreas verdes del distrito. Al final todo quedó en nada porque no ganó al alcanzar poco más del 1% de votos.

Michelle Soifer

Su postulación estuvo llena da incertidumbres, pues no especificó a qué puesto apuntaba. El excongresista fujimorista Pedro Spadaro intentó ser alcalde de Ventanilla en 2018 e incluyó a Michelle Soifer dentro de su equipo. La chica reality comentó a “Estás en todas” sus ganas de hacer labor social y mejorar “el tema del agua y el desagüe”. “Me gustaría prepararme este año para hacer política. Me encanta hacer labor social, quisiera meterme un poco más en Ventanilla, quisiera sembrar esa semilla”, dijo.

Michelle Soifer formó parte del equipo del excongresista Pedro Spadaro. Foto: Facebook/ Pedro Spadaro

Carlos Álvarez

El cómico Carlos Álvarez siempre ha apuntado su humor a lo político como una forma de criticar al poder, por ello no fue una novedad que evaluará presentarse a un cargo público, en este caso a la alcaldía de Lima con el partido Vamos Perú. Sin embargo, primero debía ganar las elecciones internas del partido. “Mi principal propuesta como limeño es no mentirle a la gente” , reveló al programa “Nada está dicho”.

Carlos Álvarez conversó sus propuestas para alcalde con Renato Cisneros. Foto: YouTube/Nada está dicho

Lorena Caravedo

La conductora televisiva Lorena Caravedo se animó a postular para regidora de cultura en la lista de Fernán Altuve del partido Vamos Perú en 2014. Estuvo presente el día de la inscripción ante el Jurado Electoral Especial Lima-Centro. Dijo que no se alejaría de la pantalla chica si ingresaba. “Cuando me invitaron a ser parte del partido me pareció muy bien. Me siento contenta de poder participar como una ciudadana más” , reveló a RPP.

Lorena Caravedo postuló como regidora provincial en 2014. Foto: Instagram/Lorena Caravedo

Deysi Ontaneda

La exesposa de Mauricio Diez Canseco también se animó a candidatear como regidora provincial del Partido Humanista, junto a Moisés Mieses en 2014. “Me arriesgaré. De eso se trata la vida, de tomar riesgos, de ir a la aventura, de aprovechar oportunidades”, reveló Deysi Ontaneda a un medio local. Cabe resaltar, que en el pasado intentó ingresar al Congreso por Cambio Radical en 2011. Sin embargo, solo obtuvo, 2726 votos.