Pamela sobre posible ingreso de Domínguez a “El gran show”: “No tengo nada contra esa pista”

Pamela Franco y Christian Domínguez están a punto de cumplir tres años como pareja, tema muy comentado en las últimas semanas en varios programas de espectáculos, debido a que el cumbiambero jamás ha superado esa racha de tiempo de relación con sus anteriores romances.

En vista de ello y del retorno de “El gran show” a las pantallas de América TV, varios nombres de personajes públicos han sido voceados para pertenecer a las filas del reality: uno de ellos es el de Christian Domínguez.

¿Qué opina Pamela Franco sobre Christian Domínguez en “El gran show?

Las cámaras de “Amor y fuego” no perdieron el tiempo y fueron en busca de la cantante para consultarle su opinión sobre un posible ingreso de su pareja al concurso de baile.

“ Yo he dicho que no soy celosa, además también dije que yo no ando controlándolo . Yo quiero una persona que me ame, amarlo, que nos cuidemos mucho”, comentó la autora de “Nadie sabe lo que tiene”.

Pamela Franco no culpa al programa de infidelidades de Christian

Además, fue cuestionada sobre las indecorosas situaciones que protagonizó el cumbiambero en el espacio de la ‘Señito’. Como se recuerda, Christian Domínguez conoció a Isabel Acevedo en “El gran show”.

Posteriormente, se supo que él fue infiel a su entonces pareja Karla Tarazona con la bailarina.

Lejos de culpar al programa por las polémicas suscitadas, Franco señaló que fue el padre de su hija quien tomó la decisión de obrar de determinada manera.

“ Esa pista particularmente me ha traído cosas bonitas, así que yo no tengo nada contra ella . Yo sé ver los tiempos, todas las etapas de las personas son diferentes, no hay que echar la culpa a una pista. Si Christian pasó algo en su vida fue porque él lo quiso así y punto, no tiene nada que ver la pista ni las personas del entorno”, declaró.