Animador de Armonía 10, Leiser Paladines, es acusado de infidelidad por su expareja

Trabajador de Armonía 10 en el centro de la polémica. El animador de la orquesta, Leiser Paladines, se presentó en el programa “Andrea” para contar la disputa familiar que atraviesa al no poder ver a sus hijos por decisión de su expareja.

Sin embargo, el músico no se esperó que ella revelara que el intérprete le fue infiel cuando aún tenían una relación. Este tema habría provocado la salida del artista del grupo norteño.

Acusan a animador de Armonía 10 de infiel

El animador de Armonía 10 se presentó en el programa “Andrea” junto a su expareja Flor. En el set de televisión, la joven afirmó que el músico fue infiel con una mujer llamada Paola, y le reclamó por ello. Incluso, la madre de familia aseguró que Leiser Paladines le mintió diciendo que estaba enfermo de COVID-19 con el objetivo de que le dé dinero.

“Si estoy aquí es por mis hijos, no porque quiero verte. Fingiste estar enfermo de COVID-19, llorabas por teléfono diciéndome que estabas mal. Te compré medicinas, te di plata, y no era COVID lo que tenía, era una amante. A mí me la presentó como amiga” , comentó Flor indignada. Por su parte, Paladines negó el hecho.

Leiser Paladines desea ver a sus hijos

Según el animador Leiser Paladines, esta acusación es justamente la razón por la cual su expareja Flor no lo permite ver a sus hijos desde hace varios meses.