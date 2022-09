Andrea Arana sobre Gabriela Herrera: “Si no opina de Yahaira Plasencia, no tiene titulares”

No se calló nada. Andrea Arana criticó a Gabriela Herrera por declarar nuevamente sobre Yahaira Plasencia. Según la conductora de “Un día en el mall”, si la bailarina no habla de la salsera, “no tendría titulares”.

Y es que Gabriela comenzó a reprochar el desempeño escénico de Plasencia luego de tener un acercamiento laboral con Sergio George. “Ella quiere ser la única y tiene que entender que hay más que quieren salir. Es algo que no está entendiendo” , aseguró la bailarina sobre una posible colaboración musical con el productor.

¿Qué dijo Andrea Arana?

La exparticipante de “Reinas del show” señaló que no tendría problemas en compartir escenarios con la intérprete de “Y le dije no”, pese a haberla criticado hace algunas semanas.

“ No tengo nada en contra de nadie. No tengo problemas de cruzármela en un escenario porque las dos somos muy buenas en lo que hacemos, pero obviamente cada uno está en un rubro distinto. Creo que normal si nos volvemos a cruzar en “El gran show” o en otro lado ”, dijo la también cantante.

Debido a esto, Andrea Arana dijo en su programa que Herrera se expresa públicamente sobre la expareja de Jefferson Farfán, buscando llamar la atención de la prensa. “ Gabriela Herrera una vez más habló, y claro, tenía que opinar sobre Yahaira Plasencia, porque no vamos a negar que, si no es de esa forma, realmente no tiene titulares ”, manifestó la participante de “Esto es bacán”.

Sumado a ello, Arana recordó que Herrera manifestó que Yahaira debía bajar su ego; sin embargo, la salsera “la habría multiplicado por cero”. “Es más, prácticamente Sergio George la mandó callar”, afirmó Andrea.

Por otro lado, su compañera de conducción, Valeria Flórez, considera que el alejamiento del productor musical habría sido lo que provocó que Gabriela “cambiara el chip”. “ Parece que ella, habrá dicho ‘creo que le voy a bajar un poquito la mano’, pero se le fue la mano de frío a caliente ”, opinó la exconcursante del Miss Perú.

Rodrigo González defiende a Yahaira Plasencia: “Decir que no canta es mezquino”

¡La elogia por su talento! Rodrigo González es un comunicador de espectáculos que siempre dice lo que piensa sin filtro alguno; sin embargo, llamó la atención por sus comentarios de halago hacia la salsera Yahaira Plasencia.

Él comentó su participación en la final de “La gran estrella”: “Yahaira canta, sí. Canta, tiene voz y tiene talento, definitivamente. Acá nadie duda del talento. No. Decir que Yahaira no canta es mezquino, pero igual te puede gustar más o menos”.