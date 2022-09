¿Quién fue el primer esposo de Anahí de Cárdenas y por qué se separaron?

Anahí de Cárdenas se unirá a la fila de las casadas. Tras anunciar su compromiso con Elías Maya a fines del 2021 , la actriz contraerá matrimonio en las próximas semanas. A través de su cuenta de Instagram, compartió las fotos y videos de su despedida de soltera, organizada por Natalia Salas.

Sin embargo, no es la primera vez que Anahí se casa, ya que en el 2017 se divorció de su primer esposo, Franco de Ferrari. Conoce qué pasó con su expareja y por qué se separaron.

Franco de Ferrari es el esposo de Anahí de Cárdenas. Foto: @AnahídeCárdenas/ Instagram

¿Quién fue Franco de Ferrari, exesposo de Anahí de Cárdenas?

Anahí de Cárdenas contrajo matrimonio con el empresario Franco de Ferrari en enero de 2014, en una ceremonia muy íntima. Sin embargo, el amor se acabó y tres años después anunciaron su divorcio.

Tras superar el cáncer de mama que padeció, la artista contó algunos detalles privados de su vida en una entrevista con Milagros Leiva. Así, también reveló la causa de su separación.

“El haberme divorciado me hizo un favor a mí y a mi exmarido para realmente ser felices. (...) Lo quiero mucho, no tengo ningún tipo de resentimiento, la relación simplemente no funcionó ”, precisó, con lo que descartó todo tipo de especulaciones.

Anahí de Cárdenas emocionada por su matrimonio

En una reciente entrevista con el diario El Popular, Anahí habló sobre los preparativos para su boda y aseguró que este será su matrimonio definitivo.

“El amor dura hasta donde dura. Yo soy divorciada, por lo que este es mi segundo matrimonio. Yo creo que la segunda es la vencida. Después de esto ya no me caso más”, comentó.

“Estoy muy contenta, muy ilusionada, ahora faltan los detalles finales; como mi vestido, hacer unas compras para la fiesta, prepararme para ir de luna de miel y relajarme sin que nadie me fastidie”, agregó muy emocionada.