Tilsa Lozano sobre posible ingreso de Shirley Arica a “El gran show”: “Ha cambiado y madurado, no baila mal”

Tilsa Lozano declaró que le augura un buen futuro a Shirley Arica en su presunto ingreso al reality de baile “El gran show”, que inicia una nueva temporada este sábado por América Televisión.

Según la ‘Vengadora’, Arica ha mostrado un cambio en su imagen pública, mostrándose bastante madura y, además, “no baila mal”.

¿Qué dijo Tilsa Lozano sobre Shirley Arica?

La modelo fue una de las invitadas del programa “América hoy” donde dijeron que Shirley Arica sería uno de los posibles ingresos para el reality de baile que conduce Gisela Valcárcel.

“ Shirley ha madurado, ha cambiado, creo que si ahora la convocan lo tomaría con más responsabilidad, pues no baila mal ”, señaló Tilsa, mientras veía las imágenes de las presentaciones pasadas de Arica en la pista de baile de la ‘Señito’.

¿Tilsa Lozano participaría en “El gran show”?

La exconejita de Playboy se reafirmó en su decisión de no participar en la nueva temporada de “El gran show” porque “no baila”.

“ Ya he participado hace varios años, pero no bailo. Lo tengo totalmente descartado. Me siento muy cómoda en mi participación como jurado y espero que me llamen, aún no he recibido ninguna llamada”, agregó Lozano.