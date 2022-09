Tilsa Lozano arremete contra ‘Peluchín’ y Magaly Medina por burlarse de su acento argentino

La modelo Tilsa Lozano viajó junto a su novio Jackson Mora a Argentina para visitar a su familia paterna, el último fin de semana. La modelo compartió historias en sus redes sociales sobre su recorrido por tierras gauchas.

¿Por qué ‘Peluchín’ se burló de Tilsa Lozano?

Algo que llamó la atención del conductor de “Amor y fuego”, Rodrigo González, fue que la exintegrante de Las Vengadoras, Tilsa Lozano, evidenció un extraño ‘acento porteño’ durante su viaje a Argentina.

Tras escuchar el acento de la influencer, Peluchín y Gigi Mitre, hicieron mofa del momento. “‘Esha’ está saludando al ‘cabasho’ ¿Cómo se llama el ‘cabasho’?”, bromeó Peluchín. “No puedo más”, agregó.

Magaly también se burló del acento argentino de Tilsa Lozano

Fiel a su estilo, Magaly Medina continúa criticando a Tilsa Lozano. Luego de ver las historias de Instagram de la prometida de Jackson Mora, la ‘Urraca’ cuestionó su ‘acento porteño’.

“Eso de que se te sale (el acento argentino) es algo controlable, porque, de lo contrario, Macarena Gastlado, que vive años (aquí), hablaría como peruana (...) La atorrantada más grande, pero ella nos tiene acostumbrados, con qué otras nos saldrá antes de la boda”, dijo la presentadora.

Tilsa Lozano se defendió de las burlas de Peluchín y Magaly

En sus redes sociales, la intérprete de “Soy soltera“, Tilsa Lozano, se defendió de las burlas de Rodrigo González y Magaly Medina. Además, reveló que vivió sus primeros años en Argentina y por ello “se le sale el dejo” cada vez que visita el mencionado país.