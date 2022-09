Robotina niega que ampay de Robotín sea armado por publicidad: “No es una mentira”

¡Lo dijo todo! Robotín y Robotina han acaparado portadas de los diarios de espectáculos tras la revelación de una supuesta infidelidad por parte del actor cómico. Ahora, Karelys Molina, más conocida como Robotina se refirió a los comentarios, los cuales aseguraban que el ampay de su expareja habría sido armado para obtener pantalla . ¿Qué dijo la joven venezolana?

Robotina niega haber armado ampay de Robotin

En la última edición del programa de “Magaly TV, la firme” del martes 27 de septiembre, Robotina y Jessenia Velásquez se presentaron para dar su versión de los hechos. Sin embargo, protagonizaron un fuerte altercado y la mujer con la que presuntamente Robotín le habría sido infiel a Karelys, la acusó de haber armado el ampay.

A raíz de ello, en redes sociales han circulado imágenes de la expareja en las que se los ve juntos y riéndose. Por eso, Robotina se atrevió a hablar y publicó un video en su cuenta de TikTok aclarando cómo se enteró de los videos difundidos por la ‘Urraca’.

“Las personas que ven este video, piensan que es armado y hasta yo lo pensaría, pero les quiero explicar cómo sucedió y porqué nos estábamos riendo. (...) Este video fue antes de que salieran las imágenes de Magaly”, sostuvo.

“No es armado, ojalá fuera, porque esto no me beneficia, he quedado recontra mal”, agregó a finalizar.

¿Cómo se enteró Robotina del ampay de Robotín?

Karelys Molina contó cómo descubrió que existía un video de Alan en un hostal junto a Jessenia Velásquez, la mujer que imita a Robotina.

“Yo ya sabía que había un ampay porque esa misma mañana me abordaron las cámaras de Magaly para preguntarme si sabía que Robotín tenía algo con esta chica, la cual no es ninguna desconocida. (...) Pero en ese momento yo le creía a Robotín”, precisó la venezolana de 25 años.