Robotina duda de la infidelidad de Robotín: “Me dijo que fueron a cambiarse de ropa”

¿Robotina podría perdonar a Robotín? El cómico Alan Castillo apareció en un hotel junto a otra artista, con quien supuestamente pasó la noche. Todo indica que le habría sido infiel a Karelys Molina; sin embargo, ella reveló en una entrevista para “Magaly TV, la firme” que aún tiene dudas acerca de ello.

Ante la conductora Magaly Medina, la joven aseguró que no puede defender a Robotín, pero tampoco a la mujer que aparece en el ampay con él, pues considera que una parte de la versión de Robotín es creíble.

¿Qué le dijo Robotín a Robotina sobre el ampay?

Según indicó Robotina, Alan Castillo le juró que fue a esa habitación con Yessenia Velásquez, la ‘Robotina peruana’, porque ambos necesitaban un lugar para cambiarse su vestuario. Además, le aseguró que el encuentro se dio con el fin de grabar videos para TikTok.

“Hasta yo dudo si hizo algo o no... Me dijo que él ha ido a grabar tiktoks y que ese cuarto que están viendo es el cuarto que les dio el dueño del sauna para que él se cambie y ella también se cambie de ropa. Me ha dicho que su único error fue entrar al mismo tiempo con ella... Él lo hizo por venganza, él sabe que me molesta”, expresó.

Luego, reveló que, antes del ampay, peleo con Robotín por el modelo español Fabio Agostini. “A él le molestó que yo le diera mi número a Fabio Agostini”, sostuvo.

Incluso, en otro momento, cuando la ‘Robotina peruana’ se enlazó en vivo con el programa, Karelys Molina aseguró que no cree totalmente en la infidelidad del cómico. “Tal vez lo ha hecho (tuvo intimidad con Yessenia Velásquez)”, dijo la venezolana.

Magaly Medina le da consejo a Robotina

Tras las declaraciones de ‘Robotina’, Magaly Medina le advirtió que debe valorarse y tomar una buena decisión respecto a su relación con Alan Castillo.