¿Qué fue de Memo López, quien salió del Grupo 5 por desacuerdos con su sueldo?

Guillermo López o simplemente Memo López se hizo popular al entonar los temas “Eres mi bien”, “Ya me alejé del amor”, “Motor y motivo” de Grupo 5 que se hicieron muy famosos en su voz. El intérprete no estuvo más de tres años en la agrupación monsefuana, así que contó los motivos por los que decidió retirarse de la orquesta liderada por Elmer Yaipén.

Luego de su abrupta salida del grupo musical, el artista arremetió contra el hermano de Christian Yaipén, pues lo señaló de haberle prometido un aumento de sueldo, el cual solo pudo percibir una semana, pues el resto de sus presentaciones siguió recibiendo el mismo pago desde que ingresó a Grupo 5. Te contamos qué hace en la actualidad Memo López.

¿A qué se dedica Memo López tras salir de Grupo 5?

En lo últimos años, Memo López sigue ligado a la cumbia. Decidió estudiar música, lo cual lo ha llevado a enseñar en colegios de Piura y formar su propia orquesta con la que recorre diferentes departamentos del país junto a otros artistas. El piurano, que a finales del 2009 se retiró de Grupo 5 para pasar a las filas de Armonía 10, contó cuáles fueron los motivos por los que prefirió alejarse de la agrupación.

Luego de unos días de su separación, el cantante dejó entrever que Elmer Yaipén no habría cumplido con lo prometido sobre su sueldo, ya que llevaba más de un año en la orquesta y seguí percibiendo la misma compensación económica desde su ingreso. Además, López atravesaba por un momento complicado con su familia y necesitaba cubrir algunos extras.

Después de casi 13 años de lo ocurrido, Memo López ha reafirmado la razón por la que se retiró de Grupo 5, incluso detalló que no tenía contrato. Asimismo, relató que su sueldo era menor al que del percusionista de la orquesta y, por eso, pidió un aumento que solo cumplieron una semana.

“Me dijo ‘vas a ganar tanto’ (sobre el aumento), en realidad un poco menos de la mitad, porque yo me merecía el doble de lo que ganaba. Yo era el que menos ganaba en la orquesta, o sea, hasta el de percusión ganaba más que yo. Pero ¿qué pasa? El pago ocurrió solo una semana, después me dijo que no podía seguir con el acuerdo que habíamos quedado. En ese entonces no había contratos y todo era de palabra. A raíz de eso, tuve que retirarme de la orquesta”, manifestó en el canal de YouTube de Luis Peña.

¿Memo López regresó a Grupo 5?

En la misma conversación, el intérprete de “Búsquenla” expresó que estuvo tres meses sin trabajar luego de renunciar a Grupo 5, por lo que decidió descansar, ya que en la agrupación nunca tuvo vacaciones. Además, aseguró que ese tiempo lo aprovechó para dedicárselo a su primer hijo que acababa de nacer. Sin embargo, recibió la propuesta de retornar a la agrupación, aunque volvió a separarse por otro tipo de problemas. Tiempo después ingresó a Armonía 10 por el pedido de Walther Lozada, aunque ya tenía otras ofertas laborales.

“Me llama (Walther Lozada) para decirme que se había enterado de que ya no estaba en Grupo 5 y si había la posibilidad de entrar a Armonía 10. Le dije para conversar porque ya había recibido propuestas de otras orquestas, pues había un pase de por medio y (Lozada) aceptó. Sin embargo, mi paso por la orquesta fue un relámpago porque estuve ocho meses y me retiré, ya que se incumplió el contrato por ambas partes”, señaló.