Francisca Aronsson lamenta que utilicen su imagen en videos y fotos falsas: “No tengo OnlyFans”

Francisca Aronsson, al igual que otras actrices o famosas en el Perú y el mundo, ha venido atravesando por un complicado momento. La joven artista ha visto su imagen siendo utilizada en videos y fotos falsas por inescrupulosos para lucran con las mismas a través de plataformas virtuales como OnlyFans.

En principio, la exintegrante de “Al fondo hay sitio” no se pronunció al respecto, hasta que en las últimas horas dejó unas fuertes declaraciones en las que condenaba el hecho. La intérprete señaló estar bastante mortificada con esta situación, a la cual calificó de ilegal.

Francisca Aronsson lamenta que utilicen su imagen en videos y fotos falsas

“Recién me entero de esto, algunas personas me escribieron que había fotos o videos falsos circulando, pero no le di importancia porque hace tiempo inventaron que me había hecho cirugías. Pero ahora dicen que tengo una cuenta de OnlyFans. Me sorprende, porque es algo que no haría, ni pienso hacer”, indicó para la prensa.

Francisca Aronsson (Foto: Difusión)

“Este tipo de plataformas para alguien de mi edad es totalmente ilegal. Es triste saber que puede haber personas que buscan lucrar falsificando imágenes y videos con menores de edad. Eso es abuso y penado por la ley. Esto es algo alarmante para los y las menores que puedan tener algún contenido digital”, agregó desde España, donde actualmente vive mientras graba una serie.

Madre de Francisca Aronsson tomará acciones legales

Francisca Aronsson no fue la única mortificada con este hecho, pues su madre también habló con los medios y aseguró que tomarán medidas legales para frenar el uso de la imagen de su hija. Así lo aseguró Mirtha Grande, quien reveló estar bastante apenada, más aún cuando su hija se encuentra inmersa en la lucha constante contra la violencia hacia las mujeres.

Francisca Aronsson participó en las primeras temporadas de "Al fondo hay sitio". Foto: Instagram

“Se están cometiendo varios delitos, estoy molesta y triste porque Francisca es una niña muy implicada en temas de derechos humanos y en la prevención de la violencia. Que hagan esto con ella, como padres nos pone triste. Aún más considerando que hace poco grabó una película sobre la violencia contra las mujeres, como lo es ‘Reinas sin corona’, y continuamos viendo que se sigue violentado a las niñas y niños. Nuestra obligación como sociedad es protegerlos. Espero que el Gobierno y las autoridades puedan accionar legalmente y darle fin a esto”, indicó.

¿Cómo denunciar el acoso o chantaje sexual virtual?

Si eres víctima o conoces algún caso de acoso cibernético que deseas reportar, puedes hacerlo a través de la plataforma Alerta contra el Acoso Virtual aquí, ya sea como persona afectada o informante. Recuerda que la información y datos personales que brindes serán tratados con confidencialidad y no serán difundidos bajo ninguna circunstancia, según la Ley N º 29733.

Por otro lado, puedes acudir al Chat 100 del Mimp, donde recibirás ayuda y orientación en tiempo real si te encuentras siendo afectada por violencia psicológica o sexual.