¿Por qué Carlos Vílchez renunció a “En boca de todos” pese a que fue presentado por América TV?

“En boca de todos” se termina en octubre de este 2022. A lo largo de sus 5 años al aire, el programa de América TV ha tenido varios conductores que, después de un tiempo, se fueron de manera inesperada. Uno de ellos fue el cómico Carlos Vílchez, quien interpretaba a ‘La Carlota’, ponía la cuota de humor y era considerado el gran jale del magazine. Sin embargo, desapareció sin explicación alguna.

El ingreso de Carlos Vílchez a “En boca de todos”

En enero de 2017, Carlos Vílchez se presentó en “En boca de todos” junto al elenco original conformado por Alexandra Hörler, Maju Mantilla y Ricardo Rondón. El actor cómico se ganó el cariño del público del mediodía con sus divertidas ocurrencias. Poco antes, él había dejado de trabajar con Jorge Benavides en Willax TV.

¿Carlos Vílchez estuvo incómodo en “En boca de todos”?

Todo iba bien hasta que en abril de ese mismo año, Carlos Vílchez hizo un comentario que dejó impresionados a sus fans. Confesó que extrañaba grabar con el intérprete de la ‘Paisana Jacinta’, pues en ese entonces, él regresó a Latina con el programa “El wasap de JB”.

“Soy de Alianza Lima, pero si me contrata la ‘U’, me dedico profesionalmente. Sí, extraño trabajar con Jorge. Pero yo soy parte de América TV ahora y es a ellos a quienes debo dedicarme con todo mi humor”, expresó.

Reconoció que se sentía limitado debido a que solo hacía un personaje, el de ‘Carlota’ en “En boca de todos”. “ Me limita un poco hacer solo un personaje en el programa. Yo antes hacía varios y la gente se divertía más”, sostuvo.

Carlos Vílchez fue uno de los conductores que pasó por “En boca de todos”. Foto: La República

Los motivos de Carlos Vílchez para dejar “En boca de todos”

A fines de 2017, América TV hizo la preventa del canal y allí volvió a presentar a Carlos Vílchez como el jale de “En boca de todos” , pero el cómico peruano desapareció de manera inesperada.

Al año siguiente, en enero de 2018, Latina confirmó que el humorista ya era parte de “El wasap de JB” . Hubo mucha gente que criticó a Carlos Vílchez por salir del magazine, mientras que otros lo apoyaron. Luego, él explicó en una entrevista los motivos de su renuncia.

El cómico aseguró que no lo despidieron de “En boca de todos”, sino que no llegó a un acuerdo con los directivos de la productora PROTV. “No me botaron ni me creo lo máximo para irme de la noche a la mañana. Simplemente, no llegamos a un acuerdo y no sigo en “En boca de todos” , y tanto Mariana Ramírez del Villar como Diego Quijano siguen siendo mis amigos y les estoy muy agradecido”, dijo el popular ‘Carlota’.

Carlos Vílchez con sus compañeros de “En boca de todos”. Foto: La República

Sobre la promoción que grabó para la preventa de América Televisión, Carlos Vílchez aseguró que esperó la llamada de PROTV, pero lo hicieron muy tarde y tuvo que aceptar la oferta de Jorge Benavides.

“Claro, la grabé porque todo estaba bien. Luego, no me llamaron, recién lo hicieron cuando los dueños de ‘ProTV’ llegaron de viaje y todo tiene su tiempo. No llegamos a un acuerdo y así como a los futbolistas, me jalaron ”, sostuvo.