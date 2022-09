“En boca de todos”: ¿qué conductores pasaron por el programa y por qué se fueron?

El programa de América TV “En boca de todos” llegará a su fin este viernes 28 de octubre tras estar cinco años al aire, así lo confirmó la directora de contenidos de PRO TV, Mariana Ramírez del Villar.

“Este 28 de octubre se va ‘En boca de todos’ luego de cinco años. Es momento de renovarnos y de cambiar. Es un programa que ha tenido casi cinco años al aire”, reveló Ramírez del Villar.

Y aunque hoy en día el programa es conducido por Tula Rodríguez, Maju Mantilla y Ricardo Rondón, el formato que inició en 2017 tuvo diferentes presentadores.

Carlos Vílchez

El cómico peruano Carlos Vílchez estuvo en el programa de América Televisión “En boca de todos”. Sin embargo, salió repentinamente porque no llegó a un acuerdo con los productores del programa, así lo confirmó la ‘Carlota’.

“ No me botaron ni me creo lo máximo para irme de la noche a la mañana. Simplemente, no llegamos a un acuerdo y no sigo en ‘En boca de todos’, y tanto Mariana Ramírez del Villar como Diego Quijano siguen siendo mis amigos y estoy muy agradecido ”, contó.

Carloncho

Carlos Enrique Bandera, más conocido como ‘Carloncho’, fue despedido de “En boca de todos” por los comentarios machistas y ofensivos relacionados con su expareja Rosángela Espinoza, que realizó en su programa radial “El show de Carloncho” en marzo de 2021.

A pesar de que ‘Carloncho’ pidió disculpas por sus inoportunas palabras, la producción del magazine decidió separarlo.

Alexandra Hörler

La ex Miss Mundo Alexandra Hörler también pasó por la conducción del programa de espectáculos “En boca de todos”. En 2017, la periodista, que compartió la conducción con Maju Mantilla, anunció su retiro de América TV.

“ Ya que nadie ha dicho nada al respecto, yo voy a aprovechar. Me voy a despedir el día de hoy. Ha sido un año maravilloso, lo he disfrutado, he aprendido muchísimo, he reído, he renegado ”, expresó entre lágrimas.

Santi Lesmes

El español Santi Lesmes salió repentinamente de “En boca de todos”. En una entrevista con La República, reveló que durante los casi seis años no se sentía valorado en el magazine.

“ Hay algo que valoro mucho más que el dinero: el cariño, sentirme querido. Y sí que tengo que agradecer a América TV por todos los años de crecimiento, pero no sentía cariño por parte del canal. Cuando me preguntan qué fue lo que me hizo cambiar de bando, es que después de seis años allí ellos no sabían qué día era mi cumpleaños ”, dijo.

Gino Pesaressi

Tras su salida de “En boca de todos”, los seguidores de Gino Pesaressi quedaron desconcertados. El modelo, que ingresó al magazine en abril de 2021, reveló los motivos de su salida en una entrevista con un medio local.