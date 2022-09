Diosdado Gaitán defiende a Bartola: “No importa el color de la piel, sino ser emprendedores”

El cantante Diosdado Gaitán Castro cumple 35 años de vida artística y busca celebrar esta hazaña a lo grande con una presentación que tendrá lugar el próximo 4 de noviembre en el Centro de Convenciones Bianca, donde entonará sus éxitos más sonados como “Amor amor”, “El olvido” y “Ay, mi cholita”.

En entrevista con La República, la recordada voz de los Andes se refirió a sus inicios en la música, cuando formó parte del dúo Gaitán Castro junto con su hermano Rodolfo y mencionó que viene logrando uno de sus principales propósitos como artista: ser un ente unificador para personas de diferentes estratos sociales .

Asimismo, brindó su opinión sobre la comentada declaración que hizo la cantante Bartola días atrás, cuando dijo en una entrevista que no se percibía como parte de la población afroperuana porque esta comunidad, según ella, replica un concepto con el que no está de acuerdo.

—Eres uno de los máximos referentes del folclore peruano en el país y estás por cumplir 35 años de vida artística. ¿Cuáles fueron los mayores obstáculos que tuviste que afrontar antes de tu salto a la fama?

—Obstáculos ha habido miles. El primero es que la música andina no tenía un buen asidero en la capital, pero trabajando duramente, logramos posicionarnos y no solo eso, sino lograr ingresar a diferentes estratos sociales que hasta antes de nosotros habían sido un tanto indiferentes a estas manifestaciones artísticas.

Nosotros (su hermano y él) nos iniciamos haciendo música en momentos complicados en Ayacucho, cuando la violencia campeaba y la muerte estaba al lado nuestro.

—Has llevado tu música a los cinco continentes como parte de tu última gira. ¿El recibimiento que te dieron tus fans en Europa fue igual al de aquí o más emotivo?

—Es distinta la recepción, ya que hay gente que en realidad ha dejado el país tantísimos años y cada una de esas canciones se remonta a un momento específico vivido.

Aquí en Lima, Perú, es interesante cómo la gente manifiesta su alegría o su tristeza por medio de nuestra música, pero había algo especial cuando canté fuera del país. Todo fue con mayor intensidad.

—¿Consumes todo tipo de género musical o te inclinas más por la música andina y el folclore?

—Escucho todo tipo de música. Cuando la gente viaja conmigo en el carro, se matan de risa porque (en mi playlist) puedes encontrar este desde un buen jazz hasta una buena salsa. Yo me divierto porque la música es mayoritariamente bella y la separo de la siguiente manera: buena música y mala música.

—Este año, vamos teniendo varios conciertos en Lima, y muchos de estos son de artistas de género urbano como Karol G, Bad Bunny, Maluma. ¿Qué opinión tienes sobre este estilo de música?, ¿te gusta?

—No estoy reacio a ponerle mala cara a un género, lo que si es cierto es que hay buenos mensajes y malos mensajes. Hay buena poesía y mala poesía. Algunas de esas canciones traen mensajes que dejan mucho que desear . Nosotros tenemos que estar atentos, tenemos la capacidad de elegir qué ver, qué escuchar, qué hacer.

Karol G, Bad Bunny, Rauw Alejandro fueron algunos de los cantantes que lograron sold out en Perú. Foto: composición Karol G, Rauw Alejandro/Instagram, Bad Bunny/Facebook.

Si a mí me dicen para escuchar a determinados grupos urbanos, a algunos los podría escuchar, a otros no.

—Muchas de tus composiciones son en quechua y es una lástima que un idioma nativo no sea conocido por muchos peruanos...

—El conocimiento no le hace daño a nadie. Al contrario, nos enriquece, nos hace mucho más grandes. Deberíamos estar orgullosos de nuestro rico idioma. En el país no le damos valor a muchas cosas y creo que esto corresponde a que los peruanos tenemos tanto, y nada nos parece bonito.

—Hay toda una nueva generación de artistas peruanos que está haciendo fusión con la música andina. Has mencionado anteriormente que esta propuesta te parece irresponsable, ¿por qué la desapruebas?

—No desapruebo la fusión. Es más, me parece interesante, pero hay fusiones y fusiones. Por ejemplo, el huayno se puede fusionar, pero solo con determinados géneros que lo enriquezcan y no le hagan sufrir involuciones.

Tengo amigos que están haciendo ese tipo de fusión y no tienen ningún criterio ni conocimiento sobre el género. Su música no tiene belleza, ni estética ni armónica. No obstante, doy la bienvenida a las nuevas y buenas fusiones, que sí hay.

—Hace poco, Bartola dijo que no se consideraba una mujer afroperuana porque percibía que esta comunidad se victimizaba mucho, ¿sientes que al decir esto está negando sus raíces o está replicando un discurso peligroso?

—Creo que han malentendido a Bartola. Lo que ella quiso decir es que no importa el color de la piel ni de dónde provengamos, lo importante es ser gente emprendedora que sale adelante pese a las dificultades . No creo que haya querido sentirse diferente a la gente afroperuana. Ella indicó que nunca se sintió menos y que, al contrario, se sintió capacitada para salir airosa.

Bartola ha generado polémica en Twitter. Foto: captura YouTube / Moloko Podcast

Puedo respaldar eso. Antes, los andinos no se atrevían a manifestarse más libremente con su talento, estaban arrinconados en lugares específicos para hacer su folclore, de ahí no avanzaban. Llegamos nosotros (dúo Gaitán Castro) y se mostraron orgullosos de nuestra música, de sus mensajes de fe, optimismo y lucha. Tuvimos oportunidad de hacer conciertos en sitios donde no comúnmente se hacían: en San Borja, San Isidro, Miraflores. Siento que eso fue lo que quiso decir Bartola.