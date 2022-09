La vez que Carlos Cacho entrevistó en la cárcel al asesino de Marco Antonio: “No te perdono”

La muerte del estilista Marco Antonio en 2009 fue uno de los episodios que más impacto provocó, no solo para el mundo de la farándula y su audiencia, sino también para todos los ciudadanos peruanos que conocían al exitoso personaje de la moda.

El homicida del ‘estilista de las estrellas’ fue Jorge Glenni Ponce, apodado como ‘Coco’ por sus amigos, entre los que se encontraba Marco Antonio y el popular maquillador Carlos Cacho. La sentencia final para Glenni fue de 34 años de prisión.

Resulta que Carlos Cacho conocía al asesino de su amigo Marco Antonio, por lo que, tras un año del homicidio, decidió realizarle una entrevista en la que no se guardaría nada y le realizaría varias preguntas sobre el lamentable hecho.

¿Quién mató a Marco Antonio y qué relación tenía con Carlos Cacho?

En 2009, el estilista Marco Antonio fue encontrado sin vida en su departamento ubicado en San Isidro, lugar donde solía recibir varias visitas de amigos y personajes reconocidos.

Los acusados del crimen en esa ocasión fueron Jorge ‘Coco’ Glenni, Miguel Ángel ‘Pachón’ Velásquez y Jordan Pacheco, pero, de acuerdo a las declaraciones del abogado de la familia de Marco Antonio, Glenni y el estilista estaban en una habitación del segundo piso, mientras que los demás se encontraban robando en el primer piso.

Según la lectura del juicio, una pelea entre el estilista y los ladrones tuvo como resultado fuertes golpes y la posterior muerte de Marco Antonio.

El suceso condenó legalmente y moralmente a Jorge ‘Coco’ Glenni, quien no dio ninguna declaración sobre los hechos hasta que apareció Carlos Cacho, amigo de ambos protagonistas de la triste noticia ocurrida hace 13 años.

Tras un año del asesinato, Carlos Cacho entrevistó en su programa “Mil disculpas” a Jorge Glenni, con quien —según se cuenta en la tertulia— había tenido una buena relación amical, al punto de almorzar juntos días antes del homicidio.

El capítulo se vio inmerso en un encuentro tenso que tendría de todo, pues el estilista tuvo fuertes palabras contra el asesino de su colega y amigo.

¿Qué le dijo Carlos Cacho al asesino de Marco Antonio?

La conversación se realizó en la cárcel en la que se encontraba Jorge ‘Coco’ Glenni. Este ofreció disculpas hacia Carlos Cacho y la audiencia.

“¿Cómo fuiste capaz de hacer una cosa como esa? Esto conmocionó al país y me mató a mí también”, precisó Cacho, al inicio de la entrevista, para luego soltar varias preguntas y aseveraciones fuertes contra Jorge Glenni.

Con el transcurso de los minutos, la temática de la entrevista se tornaba entre preguntas e intentos del homicida para explicar los hechos. “Coco, esto no es un error. Tú querías a Marco. Estaba enamorado de ti”, añadió Cacho.

“Las personas que querían a Marco Antonio nunca te van a perdonar. Yo no soy Dios para perdonarte, a mí no me pidas que te perdone porque no lo voy a hacer. Yo no te perdono ‘Coco’. No”, enfatizó Cacho.