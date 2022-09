Brunella Horna sorprendida de que ‘Giselo’ no tenga visa para EE. UU.: “¿Cómo no vas a tener?”

No lo podía creer. Brunella Horna está contando los días para celebrar su matrimonio con el excongresista Richard Acuña. La ceremonia se llevará a cabo en Lima y ya no en Trujillo, como se había planificado en un inicio.

La empresaria detalló en “América hoy” que está planeando hacer su despedida de soltera en Miami, Estados Unidos; sin embargo, no imaginó que uno de sus compañeros del matinal no podría asistir. ¿Qué pasó? Entérate de todo a continuación.

¿Qué dijo Brunella Horna?

La prometida de Richard Acuña compartió los planes de su futura boda en el programa que conduce en América Televisión.

“¿Qué les parece si hacemos mi despedida de soltera en Miami?”, mencionó la ex chica reality. Tras la consulta, no pudo contener su asombro cuando Edson Dávila le respondió que no iba a poder realizar el viaje.

“No te pases, pues ‘Bubu’, no tengo visa”, acotó ‘Giselo’, lo que provocó las risas de todos los presentes. “¿No tienes visa? ¿Cómo no vas a tener visa?”, puntualizó Brunella, totalmente en shock por las palabras de Dávila.

¿Cuándo se casarán Brunella Horna y Richard Acuña?

Rodrigo González reveló en “Amor y fuego” la probable fecha en que la modelo y el político se casarán. Esto ocurrió gracias a la lista de regalos de bodas que se filtró a la prensa.

“Ya tenemos fecha. Brunella Horna y Richard Acuña se casarían el 17 de diciembre(...) Ya viene el show de Brunella y empezamos de cara a diciembre con esta boda”, aseguró ‘Peluchín’.

Brunella Horna y Richard Acuña ya no se casarán en Trujillo

La conductora Brunella Horna comentó en pleno programa en vivo, “América hoy”, que fue a Miami y compró algunos vestidos. “Cuando llegué (a Lima) cambié de locación y, como cambié de locación, ya no iba mi vestido”.

Todo parece indicar que la empresaria trujillana y su novio, Richard Acuña, estarán casados para fin de año.