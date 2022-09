¿Será la intermediaria? Andrea Llosa no ha sido ajena a los ataques verbales e indirectas que se han venido lanzando los presentadores Rodrigo González y Magaly Medina en televisión nacional, luego de que la figura de ATV se burlara del bajo rating que tuvo “Amor y fuego” en los últimos días.

La conductora de “Andrea” se refirió acerca de la amistad que el popular Peluchín y Medina tuvieron años atrás y se ofreció a ser quien los vuelva a reconciliar.

Andrea quiere amistar a Peluchín y Magaly

Andrea Llosa habló sin problemas para el programa “Amor y fuego” de Willax y se refirió acerca de la disputa que protagonizaron Rodrigo González y Magaly Medina. Esta última indicó que supera por gran diferencia a Peluchín en rating, mientras que el presentador de Willax reveló que no puede considerar amiga a la popular ‘Urraca’ porque ella le “cerró las puertas de ATV”.

“ Que les vaya bien a todos en la tele. No estamos para pelear... si quieren yo los amisto a ellos (en referencia a Medina y González) ¿tenemos conciliador? (dijo llamando a un compañero de trabajo)”, comentó entre risas.

Andrea Llosa le responde a Magaly por rating

Con respecto a los comentarios que ha tenido en su contra Medina, la presentadora Andrea Llosa reveló que no ve el programa “Magaly TV, la firme”, por lo que no ha tomado ni siquiera en consideración los comentarios de su compañera de canal.