Rodrigo González explica por qué Magaly no puede ser su amiga: “Me cerró las puertas de un canal”

¡Eran ‘pinkys’! Rodrigo González y Magaly Medina mantenían una sólida amistad hace unos años, incluso, la conductora lo invitó a su boda llevada a cabo en 2016, y posaron juntos en varias fotos; ahora, ya no se pueden ver ni en pintura.

Aprovechan un espacio de sus programas para enviarse indirectas. El 26 de septiembre, ‘Peluchín’ le recordó a Magaly que fue gracias a él que ingresó a Latina cuando no tenía un espacio televisivo.

El conductor de “Amor y fuego” dijo esto luego de que la ‘Urraca’ deslizara que las puertas de ATV están cerradas tanto para él como para Gigi Mitre.

¿Por qué Rodrigo González no quiere ser amigo de Magaly Medina?

A Rodrigo González le molesta el recordar que él ayudó a Magaly Medina cuando quería migrar a otro canal, sin embargo, la conductora no tuvo el mismo gesto cuando él se quedó sin trabajo y ahora habría pedido a los directivos de ATV que no lo contraten.

“Uno de los motivos por los cuales yo no puedo llamar amiga a alguien que te cierra las puertas de un canal, cuando yo se las abrí cuando estaba en Latina. Hay muchos datos que mucha gente no sabe. Cuando ella trabajaba en ATV y ATV la tenía fuera del aire, que si le iban a dar los fines de semana, que si volvía al diario, ella renuncia a Magaly TV y lo deja porque había tenido un bajón”, dijo al principio.

“Ella dijo que quería terminar a los 15 años, estaba de para, pero el canal 9 le seguía pagando un sueldo mensual, le pagaba la seguridad, le pagaba los guardaespaldas y a mí me dice: ‘Rodrigo, por qué no preguntas en Latina si podrían estar interesados’ (...). Yo ahí fui y hablé con la ‘mataprogramas’ (Susana Umbert) y le dije: ‘Magaly me parece que habría que darle la oportunidad de escucharla’. Y ahí fue cuando se hizo el vínculo, le hice el link. Así fue como se dio el encuentro y así fue que Magaly pasó de ATV a Latina”, enfatizó.

¿Cómo se conocieron Magaly Medina y Rodrigo González?

Rodrigo González comentó que conoció a Magaly cuando él quería estudiar Comunicaciones y ella recién estaba iniciándose en el mundo del espectáculo. El padre de ‘Peluchín’ fue uno de los auspiciadores de la conductora.

Rodrigo González responde a las críticas de Magaly Medina. Foto: composición LR/Willax TV/ATV

“Magaly sabe cómo nos conocimos. Yo nunca te pedí ayuda. Tú me conociste en tu show porque yo iba a entregar un premio. Magaly tenía un premio en su programa, en ese tiempo ella empezaba en la televisión y no tenía auspiciadores y mi padre era uno de los pocos. Y como él sabía que a mí me encantaba la televisión y era una manera de acercarme a ese mundo, así fue como la conocí” , narró.

Magaly responde a Rodrigo González

La conductora Magaly Medina no se quedó con los brazos cruzados y le respondió a ‘Peluchín’, luego de que este dijera que Andrea Llosa es “la única reina de ATV”.

Magaly Medina y Rodrigo González fueron amigos y compañeros de trabajo en los inicios del conductor en la televisión. Foto: composición LR/Magaly Medina/Rodrigo González/Instagram

“Mientras más mentiras digan, más público gano. No validaré infamias mezquinas con mi respuesta. Creo que deberían preguntar a los directivos de ATV cuál es el programa bandera del canal desde mi retorno a mi casa televisiva”, respondió la ‘Urraca’.