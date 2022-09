Alan Castillo, ‘Robotín’, se encuentra en la polémica por presuntamente haberle sido infiel a Karelys Molina, conocida como ‘Robotina’, quien ha sido su pareja por varios meses. Una joven lo expuso al decir que ambos estuvieron juntos en un hotel.

La mujer, denominada la ‘Robotina peruana’, se presentó en “Magaly TV, la firme” para contar detalles y mostrar pruebas del hecho.

Robotín le juró a ‘Robotina peruana’ que estaba soltero

De acuerdo con Yessenia Velásquez, Alan Castillo, ‘Robotín’, le habló por chat señalándole que había terminado su relación con Karelys Molina tras una foto que ella subió con Fabio Agostini.

Dejó entrever que, debido a ello, él la citó en un hotel. La joven grabó las pruebas en su teléfono celular.

“ Él me dijo que estaba soltero y, por eso, comencé a grabar . Él supuestamente había terminado con Karelys”, dijo la popular ‘Robotina peruana’.

Mientras estaban en la intimidad, Yessenia Velásquez aseguró que él se quejaba de la venezolana. “‘Es una falta de respeto que estando conmigo se deje cargar con Fabio Agostini’. Pero yo le dije que él está conmigo, qué problema se hace”, acotó.

“Luego del encuentro me dice: Ya regresé con la ‘Robotina’, puedes borrar las fotos, por favor. Le dije: ok, voy a borrar las fotos, y de ahí me bloqueó”, agregó.

‘Robotín’ protagoniza divertida escena con ‘Robotina’. Foto: captura Instagram / Robotina / captura TikTok

Magaly indignada con Robotín

La denuncia generó indignación en Magaly Medina, quien recordó la participación del artista en un programa de Andrea Llosa. “Es un ampay del hombre que fue la víctima por muchísimo tiempo de una mujer que le hizo reconocer hijos que no eran suyos”, dijo la conductora.

Además, lamentó que Alan Castillo haya hecho tal cosa. “Fue víctima de alguien que lo engañó durante tanto tiempo, ahora es la persona que traiciona la confianza que su novia tenía en él”, sentenció.