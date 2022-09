Milena Warthon responde a críticas por usar acento boliviano: “Lo llevo en la sangre”

¡No se calla nada! Milena Warthon es una cantante peruana que muestra su arte desde sus raíces y de manera muy original. Desde hace unos años, la joven ha ido ganando popularidad a través de redes sociales. Posteriormente, la intérprete alcanzó más fama con su llegada a la “La voz Perú”.

La artista busca combinar la música vernacular con su estilo propio y juvenil para que dichos ritmos lleguen a más personas. La joven de 22 años no solo deleita con su voz, sino también con sus propias composiciones. En ese contexto, en los últimos días, se ha hecho viral una entrevista en la que Milena habla con acento boliviano.

Milena Warthon calla a sus detractores

El programa boliviano “QD show” invitó a Milena Warthon para conversar sobre sus nuevos proyectos musicales. La conversación de la intérprete de “Warmisitay” se viralizó en redes sociales por el dejo que tenía, lo cual originó que muchos la criticaran porque “no es común escucharla hablar así”. Tras esto, Warthon grabó un video TikTok en respuesta a los cuestionamientos y aseguró: “Yo soy limeña, pero mi familia es de Apurímac y Áncash, departamentos andinos”.

Asimismo, continuó: “Si bien es cierto que tengo el acento limeño, tengo otra personalidad. ¡No! Mentira, solo otro acento. Cuando voy a la casa de mi abuelita Teresita, alias la ‘Warmisitay’, me es inevitable hablar con su acento porque la escucho desde siempre. Como dice mi papá, el mote lo llevo en la sangre. El acento de los Andes es muy dulce, y el de Perú es muy similar al boliviano. Así que, durante mi estadía en Cochabamba y en La Paz, no pude resistirme y me sedujo el acento boliviano”.

Milena Warthon aparece en el Time Square en Nueva York

La cantante Milena Warthon está siendo tendencia no solo por los challenges en TikTok de sus canciones, sino porque está haciendo realidad todos sus sueños, entre ellos, la internacionalización de su carrera.