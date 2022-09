Génesis Tapia denuncia que pagaron a sicarios S/ 10.000 para atentar contra su familia

Génesis Tapia reveló a sus seguidores que hace unos días un hombre identificado como Kelvin Ruiz le escribió vía WhatsApp para advertirle que la vida de su esposo, Kike Márquez, y sus cuatro hijos se encuentran en peligro, pues le ofrecieron 10.000 soles a sicarios para matarlos.

La estudiante de Derecho no se dejó amedrentar y le respondió para luego acercarse a la dependencia policial a denunciar el hecho. En la conversación se aprecia cómo el delincuente intenta extorsionarla a cambio de dinero.

“Necesito conversar contigo sobre la familia. Hay personas que te quieren hacer daño. No me meto con gente sana, he considerado que tú y tu familia son sanos (...) Necesito ayudarte si te dejas ayudar”, se lee en uno de los mensajes.

La respuesta de Génesis Tapia

La exchica reality mantuvo la calma y respondió al sujeto: “Te han contratado para matarme a mí y a mi familia. Entiendo, ¿me vas a decir quién te está contratando o me vas a pedir dinero a cambio?”. “Exactamente”, fue la respuesta del delincuente.

“Es lamentable la maldad de la gente, hoy me escribieron para amenazar con matar a mis hijos, a mi esposo o a mí. No entiendo cómo pueden pagar 10.000 soles para arrebatarle la vida a unos niños inocentes o querer quitarle la vida a la persona que responde por ellos (...) Lo hago público para que sepan que esta lucha que llevo en silencio no es fácil, pero no me voy a dejar vencer. Voy a luchar por mis hijos mientras siga viva”, enfatizó Génesis Tapia en su cuenta de Instagram

Chats de Génesis Tapia. Foto: Instagram/Génesis Tapia

Agradece el rápido actuar de las autoridades

Génesis Tapia acudió a la División de Investigación de Robos de la Dirincri - PNP (DEPINCRI) del distrito de San Miguel para pedir apoyo.

Génesis Tapia agradece a la DEPINCRI de San Miguel. Foto: Instagram/Génesis Tapia

“Muchas gracias a la DEPINCRI de San Miguel por ser mi respaldo en estos momentos. Me sentía confundida y ahora me voy sintiéndome segura y protegida”, escribió la deportista en una de sus historias de Instagram y adjuntó una foto en la que sale posando al lado de los miembros de la institución.