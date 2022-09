Un nuevo escándalo involucra a “Al fondo hay sitio”. En esta oportunidad, Hugo Lezama publicó en su canal de YouTube, ”Cinesmero opina”, un video en el que comentaba la escena de la serie de América TV en la que Diego Montalbán (Giovanni Ciccia) le tiraba una cachetada a su hijo Cristóbal (Franco Pennano). Lo que no imagino el youtuber fue que su contenido sería eliminado poco después de su difusión.

“Me he levantado con una noticia lamentable. Me acaban de bajar un video de la cuenta de Cinesmero (...) Una serie peruana me acaba de meter un copyright, ‘Al fondo hay sitio’ “, relató.

¿Por qué eliminaron el video de Cinesmero sobre “AFHS”?

YouTube eliminó el video de Cinesmero porque no se habría respetado las normas de copyrigth. Así lo mostró el youtuber en una publicación que compartió con todos sus suscriptores.

“Hola, ‘Cinesmero opina’. Tuvimos que eliminar tu video de YouTube porque recibimos un aviso de eliminación por incumplimiento de los derechos de autor . Eso significa que tu video ya no puede reproducirse en YouTube”, dice el mensaje que le envió la plataforma.

Sin embargo, Hugo Lezama aseguró que eso no es del todo cierto. Él indicó haber respetado el límite de uso de material ajeno. “Así pasa, aquí en el Perú, el ego es tan descomunal que si hablo cosas que no te parecen, te bajo el video. ¿Utilicé fragmentos enormes, largos? No, fue un fair use, uso justo de imágenes para establecer mi punto de vista sobre algunos temas”, acotó sobre las imágenes de América TV.

¿Quién es Cinesmero?

Hugo Lezama, conocido como Cinesmero, es un famoso youtuber peruano. Es conductor del programa “Cinesmero opina”, en el que cuenta con más de 97000 suscriptores.

A la par es, junto a Carlos Orozco, presentador de “Moloko podcast”, espacio de entretenimiento en el que se realizan entrevistas a conocidos personajes del mundo del espectáculo en el Perú.