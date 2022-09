Susana Baca, una de las máximas representantes de la música en nuestro país, ha sido nominada al Latin Grammy 2022. Como se recuerda, la cantante, compositora y educadora ya ha ganado en tres ocasiones. En esta edición, va por su cuarto trofeo en la categoría mejor álbum de música folclórica.

La intérprete, desde su hogar en Chorrillos, recordó su carrera e inicios musicales durante una conversación con un medio local. Habló de lo difícil que fue ser parte de la industria musical, llena de estereotipos sociales y de género.

Susana Baca publicó la primera parte de su autobiografía, en la que narra su infancia y sus duros inicios en la música. Foto: La República

Susana Baca habla del llamado ‘derecho de piso’

Susana Baca tiene malos recuerdos de sus inicios musicales, sin embargo, es consciente de que con perseverancia pudo salir adelante.

“Un señor que tenía una disquera dijo ‘ustedes nunca han venido a mi oficina’. Y yo ‘sí lo hemos hecho, le hemos llamado varias veces y usted ni caso, dónde habrá tirado mi disco’”, relató la cantautora.

Asimismo, comentó que en algún momento trataron de invisibilizarla. “ Yo me he sentido marginada por ser mujer, negra y pobre, por todo. He tocado puertas muchas veces”, señaló.

Susana Baca conoció a Chabuca Granda. Foto: archivo

“Era mi época del ‘no’ y la persistencia del ‘sí’. Es decir, las veces que regresaba e insistía. Lo importante es creer en lo que haces. Si no te hacen caso, no importa, uno sigue y sigue hasta que alguien se da cuenta y te escucha”, agregó en su charla con Infobae.

Recuerdos con su madre

Por otro lado, la cantante Susana Baca recordó a su madre, de quien aprendió muchas cosas. “Me empujó a ser maestra, a ir a la universidad, a graduarme, pero a la vez se sentía orgullosa de verme cantar”, dijo.

“Ella fue un gran estímulo para mí, me he dedicado a este trabajo muy consciente de lo difícil que es, pero con la entereza de decir ‘lo voy a lograr y lucharé hasta el último día’, añadió.