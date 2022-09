¿Qué es de Pedro Moral, el empresario que no llegó a casarse con Sheyla Rojas?

Sheyla Rojas y Pedro Moral se encontraban muy enamorados. Durante poco más de un año, derrochaban su amor en redes sociales y en señal abierta. Incluso, la modelo y el empresario estuvieron a punto de casarse. Sin embargo, la relación se terminó repentinamente, con escándalos de por medio.

En esta nota, hacemos un recuento sobre cómo empezó la historia de amor de la ex chica reality y el hombre de negocios, y el porqué le pusieron fin a su romance.

Pedro Moral y Sheyla Rojas se juraban amor eterno

Durante la emisión del programa “Gisela busca...”, Pedro Moral reveló cómo se enamoró de Sheyla Rojas. “ Me enamoro de ella porque la conozco, conozco su historia, me integré con ella. Antoñito (hijo de la ex chica reality y Antonio Pavón) también tiene mucho que ver porque yo nunca había salido con una mujer que tenga un hijo ”, comentó.

Sheyla Rojas, por su parte, confesaba en diversos programas de televisión que Pedro Moral era “el amor de su vida y que estaba feliz de formar junto a él su familia”.

Sheyla y Pedro se comprometieron, pero no llegaron al altar

En 2018, la pareja anunció su matrimonio con bombos y platillos. Cuando cumplieron un año, Sheyla Rojas contó que Pedro Moral le llenó de sorpresas, una de ellas fue la pedida de mano. Según la modelo, el empresario se arrodilló ante ella mientras una banda de músicos tocaba para alegrar el romántico momento.

“ Leo el papel y decía ¿te quieres casar conmigo?, volteo y (Pedro) estaba arrodillado, nervioso, temblando. Te juro por mi vida que no lo esperé. Yo decía días antes del viaje o durante el viaje. Entonces, me pusieron una canción tan bonita. Los dos empezamos a llorar ”, contó.

Sin embargo, el noviazgo llegó a su fin con varios rumores de por medio. Al respecto, la modelo peruana dijo “ Mi relación con Pedro no terminó porque tuviera o no dinero. Me parece absurdo que se diga eso, me parece un tema tonto. Yo soy consciente y sé las cosas que pasan en una relación. Se da: a veces tienes, a veces no tienes ”, contó.

Pedro Moral se casó con Fabiola Garavito

Pedro Moral, lejos de los escándalos, volvió a conquistar a su expareja Fabiola Garavito. Además, contrajo matrimonio con ella. A pesar de que la ceremonia fue estrictamente privada, el hombre de negocios peruano compartió fotografías y videos del momento más importante de su vida.

En abril de 2022, había rumores de separación. Sin embargo, Pedro Moral se encargó de desmentir dicha noticia en sus redes sociales. “ La única manera de separarme de mi esposa (Fabiola Garavito) es muriéndome ”, escribió.

¿A qué se dedica actualmente Pedro Moral?

En junio de 2020, durante la pandemia, Pedro Moral y su esposa, Fabiola Garavito, decidieron abrir un emprendimiento juntos: una tienda online de prendas y accesorios textiles llamada Abzurdha. Además, el empresario compartió unos tips para que sus seguidores inicien un negocio propio.