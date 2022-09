Monique Pardo y la vez que reveló haber tenido un romance con el rockero Mick Jagger

¡De película! Monique Pardo sorprendió, unos años atrás, al revelar que tuvo un romance con Mick Jagger en los años 80. Debido a que por años se rumoreó que tuvo un vínculo con el líder de The Rolling Stones, la intérprete de “Caramelo” decidió contarlo todo en una entrevista.

Corría el año 2020, el programa “El valor de la verdad” seguía vigente y era conducido por Beto Ortiz. En una edición de enero de dicho espacio televisivo, por segunda vez apareció la cantante en el sillón rojo para que contara detalles inéditos de su vida, los cuales dejaron con la boca abierta a más de uno.

La exvedette fue dispuesta a llevarse los 50.000 soles y, en el camino, narró algunas de sus experiencias, como romances con futbolistas de antaño, figuras como Melcochita y cantantes internacionales. “Yo campeoné hasta con los del 40″, comentó Monique refiriéndose al popular ‘Nene’ Cubillas.

Monique Pardo conoció a Mick Jagger en Iquitos

A pesar de que Monique Pardo solo respondió 18 preguntas y se ganó 15.000 soles, logró marcar el programa con sus vivencias, como el romance con el vocalista de The Rolling Stones. “¿Le encantaba a Mick Jagger lucir su anaconda?”, le preguntó Beto Ortiz desatando la risa de la artista y sus acompañantes.

Monique comenzó su relato ubicándose en la década de 1980, cuando se encontraba de viaje en la ciudad de Iquitos, al igual que el rockero inglés, quien llegó al Perú para grabar la película “Fitzcarraldo” del director alemán Werner Herzog.

Monique Pardo mantiene un álbum de fotos junto a Mick Jagger. Foto: captura de Latina

Ambos se hospedaban en el mismo hotel. “Él estaba frente a mi cuarto. Yo salía con mi novio y él se nos pasaba”. Beto Ortiz, impresionado, le preguntó cómo hizo para que su pareja no se diera cuenta. “Él (su novio de ese entonces) se retiró porque le dije ‘me quiero quedar una semana más, anda haz tus cosas’”, agregó Monique Pardo.

Detalles de su encuentro en la selva peruana

Beto Ortiz le preguntó a Monique Pardo cómo podría probar que sí conoció al músico. Ante ello, su hija Lucero mencionó que llegó a ver un álbum completo de fotos de su madre junto a Mick Jagger.

“Hay una foto que él me tomó, un momento que él se va a su habitación (...) Había en la mesita una camarita chica. Voltea y me toma una foto ¿Cómo estaba? No te lo voy a decir (dirigiéndose a Beto Ortiz), lo vas a ver. (Luego) se va a su habitación a hacer sus cosas”, agregó la exvedette.

Sobe su encuentro en Iquitos, mencionó que el intérprete de “Satisfaction” andaba con “una trucita celeste, como una trusa de nadador”. También recordó sus facciones: “No era tan alto, era muy delgado, la carita un poco flojita”.

Asimismo, esta no habría sido la única vez que se vieron, pues la hija de Monique Pardo aseguró que ambos se encontraron por segunda vez en un hotel de Urubamba, en Cusco. “Es un tipo extraordinario, un ser humano lindo, nos encontramos a solas. Él fue como es y yo fui tal cual”, comentó a Radio Oxígeno.

Monique Pardo asegura que entonces Mick Jagger no era conocido en Perú

La intérprete de “Caramelo” indicó que ella fue el amuleto del músico para que triunfara en su show en Perú. “Me dijo una frase célebre: ‘Mick in Peru is nothing’ (Mick en el Perú no es nadie). Él lo sentía porque yo salía a la calle y me saludaban. A él no lo empelotaban, buscaban a Claudia Cardinale”, señaló.

Monique Pardo relata encuentros con Mick Jagger cuando se conocieron en la selva peruana. Foto: Composición

“No sé si se dio cuenta, pero la leyenda a mí me ha hecho crecer y creo que no solamente a mí, creo que Mick Jagger no hubiera tenido un espectacular concierto con 60.000 personas si no se hubiera ligado al pueblo, y el pueblo soy yo”, expresó Monique.