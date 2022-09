Lucho Paz, uno de los mayores referentes de la cumbia peruana, atraviesa un difícil momento luego de sufrir una descompensación durante un concierto que brindaba en Cajamarca. Tras desmayarse y ser auxiliado por sus compañeros, el cantante fue trasladado a una clínica para ser atendido.

En exclusiva, La República habló con el intérprete del famoso tema “Que levanten la mano”, quien recientemente llegó a Lima, para que brindara detalles de su salud.

¿Cómo se encuentra de salud tras alarmar a sus seguidores por descompensarse en pleno show?

Estoy un poco más recuperado, justo ayer llegué a Lima de Cajamarca (lugar donde sufrió la descompensación) y hoy estoy yendo a una consulta médica. Todo inició el día jueves (22 de setiembre) tuve una recaída fuerte, ese día fui al hospital y solo me dijeron que era una infección fuerte. Me recetaron pastillas para el dolor y ya. Hasta ese momento no sabían qué era. Me estabilizaron y creo que cometí el error de ir a Cajamarca para cumplir una función.

¿Durante su viaje a Cajamarca ya se sentía mal o fue de un momento a otro que se sintió mal?

La verdad es que no quería quedar mal, viajé a Cajamarca porque ya me sentía un poco fortalecido. En el hotel que estábamos hospedados me venía la fiebre, estaba con la medicina que me habían recetado pero siempre volvía. A la medianoche me llevan al escenario, estaba cantando un poco débil. A la cuarta canción ya sentía unos dolores abdominales, pero a la sexta ya no pude controlar el dolor, me faltaba el aire, es la primera vez que me pasa esto. Iba a desmayarme y fui auxiliado. Los señores del local me llevaron a la clínica.

Lucho Paz fue internado tras sufrir una descompensación. Foto: Youtube/Carlos Orozco

¿Los doctores ya le han dado algún diagnóstico específico de lo que padece?

Sí, yo estaba esperando los resultados de los análisis del pasado jueves que fui al hospital, los enviaron a Cajamarca y ya me dijeron que se trata de una bacteria, la E. Coli (Escherichia coli). Allá estuve internado tratándome, pero ahora que he llegado a Lima también voy a tratarme.

Tras su llegada a Lima, ¿va a seguir un tratamiento ambulatorio o se va a internar para superar la enfermedad?

Voy a seguir mi tratamiento en una clínica, justamente hoy estoy yendo a ver al doctor para que dé la orden y poder internarme. Una bacteria va a obligar a internarme, son como 7 días me dicen (de tratamiento).

Tras esto, ha analizado alejarse de los escenarios y la música por un tiempo hasta que mejore su estado de salud...

Pienso que estando ya un poco recuperado (volveré) porque hay varios conciertos con los que tengo que cumplir. Por lo pronto tengo dos cerca que son en Huaral y Trujillo. El clima de Cajamarca también influenció bastante, el hecho de que me falte el aire también creo que ha sido consecuencia del propio clima.

Lucho Paz habla desde la clínica y cuenta por qué se descompensó. Foto: difusión Lucho Paz

Varios seguidores se han preocupado por su salud en redes sociales que le han pedido que la cuide. Muchos de ellos no saben que hay cláusulas para los artistas si es que no se presentan en los shows...

Sí, justamente es eso (lo que nos hace cumplir con los shows) porque es una inversión de los promotores, ven la publicidad, nos ponen en los flyers y propagandas, y la gente va por eso. Quizás por ahora no es cantar en el escenario, pero si hacerme presente y estar ahí. A veces si se cancela uno tiene que devolver el adelanto que se nos ha dado.

¿Sus colegas del rubro de la cumbia lo han llamado? ¿Le han expresado su apoyo quizás?

Sí, claro. Todos mis amigos de la música me han llamado y me han deseado una pronta recuperación. Inclusive personas que son seguidores por redes sociales, ahí se ve el cariño del público y para mí eso es muy reconfortante.