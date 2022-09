Juliana Oxenford furiosa con Gonzalo Alegría por insultarla públicamente: “No lo voy a permitir”

Se defiende. Juliana Oxenford volvió a referirse a Gonzalo Alegría, pero esta vez por un desatinado comentario que dijo el político en un reciente mitin que organizó su partido político en la Plaza San Martín. Ante esto, la conocida comunicadora se tomó varios minutos de su espacio televisivo para contestar a estas ofensas y abogar por su imagen como persona y periodista.

¿Qué dijo Gonzalo Alegría acerca de Juliana Oxenford?

Todo sucedió en una reciente aparición de Gonzalo Alegría, candidato a la alcaldía de Lima por el partido de Acción Popular, en la Plaza San Martín. Aunque todo parecía transcurrir con normalidad, en medio del discurso para sus seguidores, el político se refirió a Juliana Oxenford con un fuerte insulto.

“Esta desgraciada ayer saca a mi hijo en una grabación que ya le hicieron hace un montón de tiempo” , dijo el hijo de Ciro Alegría como parte de su defensa para responder a las acusaciones que dijo su descendiente en el programa de la conductora.

Juliana Oxenford le responde a Gonzalo Alegría

Ante esto, Juliana Oxenford no se quedó callada y salió con todo a responder los ataques que recibió por parte del también economista.

“Si usted dice que soy una desgraciada, al menos encuentra una palabra para definirme. Yo no tengo palabras para tratar de resumir todo lo que su sola presencia me genera. No se puede ser tan siniestro, no se puede ser tan malvado ”, expresó con indignación.

Asimismo, dejó en claro que no permitirá que se le denigre como persona, ni se cuestione el trabajo periodístico que realiza día a día en su programa de noticias.