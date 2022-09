Jean Paul Strauss le debería 20.000 soles a Janet Barboza, según Brunella Horna

Brunella Horna alborotó el set de “América hoy” tras revelar frente a cámaras que Jean Paul Strauss le debe una fuerte suma de dinero a Janet Barboza desde hace varios años y que, hasta el momento, no ha cumplido con pagarle. Esto luego de la polémica que generó Edson Dávila por tomarse una fotografía con el cantante.

Janet Barboza indignada con ‘Giselo’ por foto con su expareja

Janet Barboza no dudó en mostrar públicamente su fastidio contra Edson Dávila, luego de que se afirmara que el también bailarín se tomó una fotografía con Jean Paul Strauss, aprovechando su presencia en la última gala de “La gran estrella”.

“Cuídense del Judas. (Edson) Hizo de las suyas el fin de (semana) pasado, no se le ocurrió mejor idea que pedirle foto al innombrable. Bueno, cuando alguno de tus ex me pida una foto, ya sabes lo que voy a hacer”, comentó con indignación la presentadora.

¿Jean Paul Strauss le debe a Janet Barboza?

Fue en medio de la discusión que Lizbeth Cueva, psicóloga invitada del programa, salió en defensa de ‘Giselo’ e intentó respaldar su versión. “Un amigo va a entender la decisión que tomes, siempre y cuando no te afecte a ti. Él se está tomando la foto con una persona que si le afecta a un amiga, pero que no pasa nada”, señaló la especialista.

Ante esto, Brunella Horna no se quedó callada y quiso darle su apoyo a la ´Rulitos’, por lo que se atrevió a decir en vivo que Jean Paul Strauss mantiene una fuerte deuda con ella. “Es el ex, Lizbeth, que le debe 20.000 soles” , indicó para sorpresa de todos los presentes.

Finalmente, Janet Barboza le puso punto final a la conversación, respaldando la respuesta que dio la joven conductora. “No estoy de acuerdo contigo, Lizbeth, estoy de acuerdo con Brunella. Lo dejo ahí, nada más, cacatúa, tu conciencia sabe lo que hiciste esa noche”, concluyó.