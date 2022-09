Gisela Valcárcel indignada con el debate municipal 2022: “Ninguno presentó un plan con soluciones”

¡No pasa nada! Gisela Valcárcel expresó su disconformidad tras el debate entre los candidatos a la alcaldía de Lima la noche del 25 de septiembre, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. La ‘Señito’ consideró que ninguno de los políticos presentó un “plan con soluciones”.

Y es que, las redes sociales se inundaron de quejas y memes al escuchar hablar a figuras como Daniel Urresti, Rafael López Aliaga y George Forsyth, pero fue uno de los comentarios de la conductora de “La gran estrella” el que llamó la atención.

A través de un tuit, la madre de Ethel Pozo preguntó a los cibernautas si ya tenían claro por quién votarían; sin embargo, un detalle en el mensaje causó confusión entre el público.

Gisela Valcárcel considera que el poder “enceguece”

“Después del debate, ¿alguien sabe por quién votar? Ninguno presentó un plan con soluciones para los problemas que Lima tiene. .. Esto de pensar en el ‘sillón de Pizarro’ enceguece a algunos”, escribió Gisela.

Rápidamente, los usuarios preguntaron si al decir “sillón de Pizarro” quiso referirse a “sillón municipal”, esto fue aclarado por la dueña de GV Producciones.

“Me llama alguien y me dice que quizá me referí al sillón edil, le he respondido que no, que mi tweet anterior habla de las ganas que veo en algunos de llegar a ser presidentes y sentarse en el ‘sillón de Pizarro’... A eso me refiero”, aclaró Gisela Valcárcel.

Mensaje de Gisela Valcárcel. Foto: Twitter/Gisela Valcárcel

Mensaje de Gisela Valcárcel. Foto: Twitter/Gisela Valcárcel

Usuarios respaldan a Josefina Townsend tras reclamo de Daniel Urresti

Durante la pausa comercial del debate, se captó al postulante a la alcaldía Daniel Urresti acercándose al borde del escenario para cuestionar a la periodista y panelista Josefina Townsend por haberle preguntado en quién quedaría la Municipalidad de Lima si el Poder Judicial lo sentencia por el delito de homicidio en el caso Hugo Bustíos.

El tono de voz y forma de expresarse del candidato de Podemos Perú no le gustó a los cibernautas, quienes lo tildaron de “matón” y “bravucón”.

Usuarios respaldan a Josefina Townsend tras ser encarada por Daniel Urresti. Foto: Twitter

Usuarios respaldan a Josefina Townsend tras ser encarada por Daniel Urresti. Foto: Twitter