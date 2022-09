Bill Orosco desea cantar junto a Deyvis Orosco: “Me he reunido con él y me ha aconsejado”

Bill Orosco, el primo de Deyvis Orosco, brindó una entrevista al programa “La banda del Chino”, en la que habló sobre su relación con el cantante de cumbia. El joven de 21 años también se dedica a la música y aseguró tener el talento necesario para interpretar las canciones de su fallecido tío, quien fue líder del Grupo Néctar.

¿Qué dijo Bill Orosco sobre Deyvis Orosco?

Luego de sorprender con su voz en las redes sociales, muchas personas lo compararon con ‘El Bomboncito’ y aseguraron que canta mejor que él. Esto generó una ola de críticas contra el intérprete de “No te creas tan importante”. Además, se especuló que existía un enfrentamiento familiar entre ellos.

Sin embargo, Bill Orosco negó todos esos rumores y reveló que ha tenido un acercamiento con el propio Deyvis Orosco. Contó que su famoso primo le ha dado algunos consejos para que inicie su carrera musical.

“Con mi primo me llevo super bien, hace poco me he reunido con él y me ha aconsejado , me ha orientado... Mi familia siempre ha sido unida y lo seguirá siendo”, expresó.

Luego, aseguró que le encantaría cantar algún día junto a Deyvis Orosco en un concierto. “Sería un placer para mí compartir escenario con mi primo”, sostuvo.

Bill Orosco, el primo de Deyvis Orosco. Foto: captura América TV

¿Quién descubrió el talento de Bill Orosco?

Durante la entrevista, Bill Orosco comentó que fue su primo Christian quien se fijó en su voz y descubrió su talento, el cual quedó demostrado en los videos virales de TikTok.